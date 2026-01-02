Qué le pasó a la hija de Tommy Lee Jones, que murió a los 34 años

Victoria Kafka Jones murió a los 34 años en la ciudad de San Francisco durante las primeras horas de 2026. El personal de emergencias constató el deceso de la hija menor del actor Tommy Lee Jones en el interior de una habitación del hotel Fairmont San Francisco.

Qué le pasó a Victoria Jones, la hija de Tommy Lee Jones

El cuerpo de la joven fue hallado en el hotel Fairmont San Francisco, un complejo de lujo situado en la costa oeste de los Estados Unidos. Un huésped encontró a la mujer en estado de inconsciencia en el piso 14 del edificio y notificó al personal del lugar ante la sospecha inicial de un cuadro de ebriedad. Los empleados del establecimiento iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar y solicitaron asistencia médica inmediata ante la falta de respuesta.

Victoria Kafka Jones fue encontrada en un hotel de San Francisco sin vida Anadolu - Anadolu

El Departamento de Bomberos de San Francisco recibió el llamado de emergencia a las 2:52 (7:52 hora argentina). Los paramédicos arribaron al sitio e intentaron reanimar a la paciente sin éxito. El Departamento de Policía de San Francisco acudió al hotel a las 3:14 tras recibir el reporte del fallecimiento.

Las hipótesis de la investigación

La causa quedó en manos de la Policía local y la Oficina del Médico Forense, quienes trabajan para esclarecer los motivos del deceso, desconocidos hasta el momento. Una fuente indicó al medio Daily Mail la ausencia de indicios de violencia física en la escena o en el cuerpo. Tampoco se detectaron restos de sustancias ni indicadores de que la joven atentara contra su propia vida. El representante de Tommy Lee Jones evitó emitir comentarios ante las consultas del portal TMZ.

Victoria Jones fue encontrada sin vida en la habitación de un hotel en San Francisco Ken Ishii - Getty Images AsiaPac

Quién era Victoria Kafka Jones

Victoria nació el 3 de septiembre de 1991, fruto del matrimonio entre el protagonista de Sin lugar para los débiles (No Country for Old Men) y su segunda esposa, Kimberlea Cloughley. A una temprana edad, optó por incursionar en la actuación inspirada por la trayectoria paterna. Tommy Lee Jones destacó sus habilidades y su dominio del idioma español en una entrevista con The New Yorker en 2006.

Su filmografía incluye participaciones en proyectos de alto perfil dentro de la industria. En 2002 realizó una aparición junto a su padre y Will Smith en una escena de Hombres de negro II (Men in Black II). Tres años más tarde trabajó bajo la dirección de su progenitor en Los tres entierros de Melquiades Estrada (The Three Burials of Melquiades Estrada). Durante ese rodaje ocurrió un incidente laboral cuando el director la despidió por no levantarse a tiempo para una escena. El equipo de producción intervino sin conocimiento del cineasta y llevó a la actriz al set para cumplir con su parte.

Escena de Hombres de Negro 2, donde participó Victoria Jones

La actriz participó también en 2005 en la cinta Sorry, Haters, encabezada por Robin Wright y dirigida por Jeff Stanzler, y formó parte del elenco de la serie One Tree Hill. Su último crédito en la industria data de 2014 en el drama Deuda de honor (The Homesman), donde compartió pantalla con Hilary Swank, Miranda Otto y Grace Gummer bajo la dirección de su padre. La ausencia de nuevos títulos posteriores sugiere su decisión de alejarse de las cámaras en la última década.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.