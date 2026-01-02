Murió Victoria, la hija de Tommy Lee Jones: la encontraron en un hotel de San Francisco e investigan qué pasó
La mujer, fruto de la relación del actor y su exesposa Kimberlea Cloughley, fue encontrada sin vida en un hotel de California durante el Año Nuevo
- 2 minutos de lectura'
Una trágica e inesperada noticia sacudió a Hollywood durante el primer día del año. A los 34 años murió Victoria, la hija del actor Tommy Lee Jones y su exesposa Kimberlea Cloughley. Según trascendió, fue encontrada sin vida en un hotel del estado de California durante la madrugada del jueves 1 de enero de 2026. Las autoridades acudieron al lugar tras un llamado de emergencia y constataron el fallecimiento.
El fallecimiento de Victoria, la hija menor del protagonista de Sin lugar para los débiles (No Country for Old Men) generó una profunda conmoción. La encontraron sin vida en el Fairmont San Francisco, un lujoso hotel de cuatro estrellas ubicado en la costa oeste de los Estados Unidos. Desde el Departamento de Bomberos de San Francisco le informaron al medio TMZ que a las 2:52 (7.52 hora argentina) se hicieron presentes en el establecimiento tras recibir el llamado de una emergencia médica. Los paramédicos se hicieron cargo y declararon por muerta a la joven de 34 años. Por otro lado, desde el Departamento de Policía de San Francisco indicaron que a las 3:14 se hicieron presentes en el hotel tras recibir la información de que había una persona fallecida.
Según se informó, el caso ahora está en manos del Departamento de Policía de San Francisco y de la Oficina del Médico Forense, quienes se harán cargo de la investigación. Hasta el momento se desconocen las causas del fallecimiento. En cuanto a Tommy Lee Jones, desde TMZ indicaron que se comunicaron con su representante, pero no recibieron respuesta.
Noticia en desarrollo...
Otras noticias de Celebridades
Cuento de hadas. Fueron pareja en la mejor serie del mundo y el amor traspasó la pantalla: hoy tienen dos hijos y más de una década juntos
¿Guiño mundialista? Messi deseó un “Feliz 2026” y todos aplaudieron el espectacular look de Anto Roccuzzo
¿Se casan? El romántico video de Tini y De Paul para recibir 2026: “¡Te amo!”
- 1
Jimena Monteverde: cómo va a ser La cocina rebelde y por qué se fue de elnueve
- 2
La salud de Christian Petersen: qué dice el nuevo parte médico
- 3
Flor Torrente: de su regreso al teatro a la relación con su mamá y su nueva historia de amor
- 4
Está en Netflix, arrasa y es ideal para maratonear en el inicio de 2026