Murió Victoria, la hija de Tommy Lee Jones: la encontraron en un hotel de San Francisco e investigan qué pasó

Una trágica e inesperada noticia sacudió a Hollywood durante el primer día del año. A los 34 años murió Victoria, la hija del actor Tommy Lee Jones y su exesposa Kimberlea Cloughley. Según trascendió, fue encontrada sin vida en un hotel del estado de California durante la madrugada del jueves 1 de enero de 2026. Las autoridades acudieron al lugar tras un llamado de emergencia y constataron el fallecimiento.

El fallecimiento de Victoria, la hija menor del protagonista de Sin lugar para los débiles (No Country for Old Men) generó una profunda conmoción. La encontraron sin vida en el Fairmont San Francisco, un lujoso hotel de cuatro estrellas ubicado en la costa oeste de los Estados Unidos. Desde el Departamento de Bomberos de San Francisco le informaron al medio TMZ que a las 2:52 (7.52 hora argentina) se hicieron presentes en el establecimiento tras recibir el llamado de una emergencia médica. Los paramédicos se hicieron cargo y declararon por muerta a la joven de 34 años. Por otro lado, desde el Departamento de Policía de San Francisco indicaron que a las 3:14 se hicieron presentes en el hotel tras recibir la información de que había una persona fallecida.

Según se informó, el caso ahora está en manos del Departamento de Policía de San Francisco y de la Oficina del Médico Forense, quienes se harán cargo de la investigación. Hasta el momento se desconocen las causas del fallecimiento. En cuanto a Tommy Lee Jones, desde TMZ indicaron que se comunicaron con su representante, pero no recibieron respuesta.

Noticia en desarrollo...