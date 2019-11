Qué objeto robó Camila Cabello de la familia real inglesa para ganar una apuesta

La cantante aceptó un reto radiofónico y tomó un objeto del Palacio de Kensington. Crédito: Gentileza TyT Group

27 de noviembre de 2019 • 09:57

Camila Cabello vive un gran momento profesional. En las últimas horas, fue galardonada por los American Music Awards a razón de " Señorita", la canción que grabó junto a su pareja Shawn Mendes, y por la que además están nominados a los premios Grammy. Ahora, la cantante cubano-estadounidense protagonizó un polémico blooper que se hizo viral, al aceptar el reto de un locutor de la BBC de llevarse un objeto de la casa del Palacio de Kensington, residencia de Kate Middleton y el príncipe Guillermo de Inglaterra.

En una entrevista que rápidamente se convirtió en viral, Camila Cabello contó haber aceptado una suerte de "apuesta" que le propuso el popular locutor Greg James. El reto, consistía en poder burlar la seguridad y vigilancia de la realeza y llevarse, a modo de "souvenir" un objeto de la realeza inglesa.

En la nota, la cantante cuenta con detalles cómo logró llevarse un lápiz del lugar. "Cuando me lo dijiste no podía creérmelo. ¿En serio me estabas retando? Porque no puedes retarme a hacer algo y esperar que no lo haga. Si hay algo que he aprendido en mi vida es eso", le dijo Cabello a James. "Así que sí, lo hice".

La anécdota llegó al entorno de la realeza y las repercusiones no se hicieron esperar. Desde la cuenta oficial del Palacio de Kensington, la respuesta fue un sugerente emoji.

Para los seguidores de Cabello y también para quienes siguen de cerca las novedades de la monarquía, el gesto de la corona fue simpático y constituyó un guiño que "acerca" aún más a los duques al mundo del arte y el espectáculo, con el que suelen tener un cálido vínculo.