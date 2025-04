Qué pasó entre Migue Granados y Occhiato: lo que se sabe de la polémica de bots

En las últimas horas, Migue Granados y Nico Occhiato se volvieron tendencia en las redes por un nuevo cruce. Ambos referentes tuvieron varios roces por tratar de liderar entre los streamings, pero en esta ocasión las acusaciones fueron más fuertes, puesto que el fundador de Luzu TV acusó al canal Olga de intentar “ensuciar” a su canal. En ese sentido, muchas personas se preguntan qué ocurrió entre ellos y cuál es la polémica de los bots.

Qué pasó entre Migue Granados y Occhiato

Todo lo que hay que saber sobre la pelea entre Nico Occhiato y Migue Granados

La pelea entre Migue Granados y Nico Occhiato arrancó el martes cuando la cuenta de X @RealTimeRating hizo una comparación entre la audiencia de los dos canales de streaming. “Para analizar: Olga lideraba la tarde y Luzu TV sube repentinamente 17.000 en minutos sin ningún contenido diferente al que tenía, en una hora donde suele bajar”, indica la publicación. Además, detalla que a las 15.15 Luzu tenía unas 43 personas mirando su streaming, pero 10 minutos pasó a tener 60.000 usuarios.

La disputa se revivió a partir de los números de audiencia de Olga y Luzu Tv (Foto: X @RealTimeRating)

Todo esto dando a entender que el canal en cuestión utilizó bots para mejorar su rating, y así imponerse sobre Olga. Esto no solo implicaría una competencia desleal, sino que, incrementar la audiencia de forma automática o con usuarios sospechosos, puede llevar a una sanción por parte de YouTube, la principal plataforma por la cual se transmiten los vivos. Según detalla el Centro de Ayuda de la plataforma de Google, cualquier contenido o canal que no siga la política contra la participación falsa puede ser eliminada.

Ante la repercusión de este posteo ―que recibió 2 millones de visualizaciones y alcanzó 5000 likes―, Occhiato decidió tomar su propia cuenta de X para romper el silencio sobre esta acusación y aseguró que “este número no es real”. “A esta hora solemos tener siempre 15.000 menos de audiencia. Nos mandaron bots y esta cuenta sube esto a los dos minutos, muy raro todo… nosotros no estamos compitiendo con nadie, no nos interesa ganarle a nadie ni andamos alardeando números", sostuvo el conductor de Nadie dice nada en una publicación. “Solo tratamos de hacer el mejor contenido posible para nuestra comunidad. Sinceramente, me da mucha impotencia que pase esto y trato de no meterme, ni contestar, ni nada, pero acá me está ganando la emoción y quiero dejarlo asentado para que no hablen bo***eses”, cerró.

Nico Occhiato salió a responder y no se guardó nada (Foto: X @NicolasOcchiato)

Al mismo tiempo, se viralizó en las redes sociales un video de Migue Granados en una emisión de Olga en el cual se refirió a la competencia, un tema con mucha vigencia desde que inició la guerra de los streamings. En ese contexto, dio un ejemplo sobre “un hombre de familia ejemplar” que es dueño de una hamburguesería, y en frente a su comercio, tiene otra hamburguesería. “Si pasa una cucaracha por la hamburguesería de la competencia y le saca una foto y lo viraliza en las redes para perjudicar a su competencia. Pregunta, ¿es mal tipo?“, se preguntó el conductor y abrió el debate en la mesa.

Los dichos de Migue Granados

Este fragmento llegó a Occhiato, quien lo compartió en X junto a la frase: “Listo. Ya entendí todo”. A partir de este comentario fue que Granados rompió el silencio para defenderse. “Ese video que subió una usuaria que seguís, es de un tema que venimos hablando hace meses. Y nosotros no te pusimos bots, porque no sabemos como hacerlo Nico”, apuntó el conductor de Soñé que volaba. Y concluyó: “Lo que sí sabemos hacer es buenos shows, buenas fotos, buenos especiales, buenos estudios…“.

Occhiato y Granados se cruzaron en X (Foto: X @NicolasOcchiato / @miguegranados)

En la mañana de este miércoles, Nico Occhiato volvió a retomar la disputa a través de sus redes sociales. Con un tuit, acusó que le volvieron a mandar bots a su canal de streaming junto a un gráfico en el que se puede ver la diferencia en la audiencia de hoy y ayer. "Nosotros no tenemos la necesidad de hacer esto porque tenemos una comunidad real. Claramente, nos están queriendo ensuciar“, sentenció.