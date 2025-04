Así fue el mensaje de Migue Granados a Nico Occhiato por la polémica de bots: “Sabemos hacer buenos shows”

La batalla entre Luzu TV y Olga no da tregua. Después del conflicto que se generó por las personalidades del primer canal que este año pasaron a formar parte de la programación del segundo, se armó una nueva disputa por un tema que interpela a ambos streamings: la audiencia. El martes en X se hicieron eco unos curiosos números de audiencia de Luzu y su líder Nicolás Occhiato salió a asegurar que eran falsos y que les enviaban bots para perjudicarlos. Luego, apuntó contra Migue Granados y dio a entender que fue el responsable del “sabotaje” a su canal. El conductor de Soñé que volaba no se quedó callado y le respondió sin tapujos.

Occhiato y Granados se cruzaron en X (Foto: X @NicolasOcchiato / @miguegranados)

El martes se viralizó en X un video de Migue Granados en una emisión de Olga hablando sobre la competencia. Expuso el caso de “un hombre de familia ejemplar” dueño de una hamburguesería que, frente a su comercio, tiene otra hamburguesería que es su competencia. “Si pasa una cucaracha por la hamburguesería de la competencia y le saca una foto y lo viraliza en las redes para perjudicar a su competencia. Pregunta, ¿es mal tipo?“, cuestionó el conductor y abrió el debate en la mesa. Nicolás Occhiato se cruzó con el clip y arremetió contra Granados. “Listo. Ya entendí todo”, escribió insinuando que tuvo que ver con los bots que perjudicaron a Luzu.

Los dichos de Migue Granados

Por su parte, Migue Granados no dudó en responderle a Occhiato y se defendió de las acusaciones. “Ese video que subió una usuaria que seguís, es de un tema que venimos hablando hace meses. Y nosotros no te pusimos bots, porque no sabemos como hacerlo Nico”, afirmó el conductor de Olga. “Lo que sí sabemos hacer es buenos shows, buenas fotos, buenos especiales, buenos estudios…“, lanzó.

El nuevo capítulo de la batalla entre los dos principales canales de streaming comenzó el martes a partir de que la cuando la cuenta de X @RealTimeRating hizo una comparación entre la audiencia de ambos canales: “Para analizar: Olga lideraba la tarde y Luzu TV sube repentinamente 17.000 en minutos sin ningún contenido diferente al que tenía, en una hora donde suele bajar”, expresaron y detallaron que a las 15.15 el canal de Nico Occhiato tenía 43.000 vistas y a las 15.25, 60.000.

Nico Occhiato salió a responder a los números de audiencia de Luzu y no se guardó nada (Foto: X @NicolasOcchiato)

Justamente fue Occhiato quien salió a responder a través de su cuenta de X y no solo afirmó que esos números no eran reales, sino que acusó que les enviaron bots para perjudicarlos. “A esta hora solemos tener siempre 15.000 menos de audiencia. Nos mandaron bots y esta cuenta sube esto a los dos minutos, muy raro todo… nosotros no estamos compitiendo con nadie, no nos interesa ganarle a nadie ni andamos alardeando números", sostuvo el conductor de Nadie dice nada (Luzu TV) y arremetió: “Solo tratamos de hacer el mejor contenido posible para nuestra comunidad. Sinceramente, me da mucha impotencia que pase esto y trato de no meterme, ni contestar, ni nada, pero acá me está ganando la emoción y quiero dejarlo asentado para que no hablen bo***eses”.

Este miércoles, en tanto, Occhiato volvió a pronunciarse sobre el tema y mostró un gráfico con el que afirmó que esta mañana volvieron a mandarles bots. “Nosotros no tenemos la necesidad de hacer esto porque tenemos una comunidad real. Claramente, nos están queriendo ensuciar“, expresó.