Francis Mallmann afirmó en diálogo con Mario Pergolini en Otro Día Perdido (eltrece) que “la vida es muy linda”, aunque reconoció que todos atraviesan sufrimientos y momentos difíciles. El cocinero sostuvo que elige vivir con alegría y esperanza, un valor que asocia con los limones en cada uno de sus restaurantes. Al mismo tiempo, reflexionó sobre la importancia de agradecer incluso cuando toca cerrar un proyecto que no salió bien.

Mallmann abrió su corazón en el programa y dio detalles de cómo concibe la vida. Además, reflexionó acerca de su trabajo y rememoró los inicios en la gastronomía, relato que sorprendió al conductor del ciclo.

Francis Mallmann mencionó que los limones le recuerdan a la alegría y a la esperanza, dos cuestiones muy presentes en su vida (Fuente: eltrece)

“La vida es muy linda”, soltó el cocinero y Pergolini repreguntó: “¿La vida es muy linda?”. Firme con su pensamiento, Mallamann continuó: “Es muy linda, sí. Sí, todos sufrimos, nos pasan cosas, pero… Yo vivo siempre con mucha alegría y con esperanza. Por eso pongo limones en todos mis restaurantes, porque para mí el limón es un símbolo de alegría y de esperanza. Y la esperanza es lo más lindo que tenemos. Es lo que cura todo”.

Siempre limones cerca de Francis (imagen ilustrativa generada con IA) Gemini

“¿Y siempre has visto esto así? ¿Siempre has encarado tus proyectos como diciendo…?”, preguntó el conductor. “Sin darme cuenta, como lo sé hoy”, contestó. En ese instante, Pergolini repreguntó: “¿Y cuando los cerrabas, qué sentías?”.

“Bueno… alegría. Es muy importante saber cerrar puertas, no golpearlas e irte diciendo muchas gracias. Siempre, pase lo que pase. Aunque haya sido feo. Muchas gracias", explicó Mallmann acerca de cómo enfrentó sus fracasos laborales con la frente en alto y siendo agradecido por lo que pudo aprender de ellos.

Francis Mallmann contó por qué coloca limones en sus restaurantes (Fuente: Instagram/@francismallmann)

Los inicios de Francis Mallmann

Con la intención de entender por qué a los 19 años Mallmann ya tenía un restaurante, Mario Pergolini le pidió que recuerde sus primeros pasos en la industria gastronómica. Ese fue el punto para que el cocinero mencionara que todo empezó cuando volvió de California; él había abandonado la escuela y, con el permiso de sus padres —siendo un adolescente—, se fue a vivir a los Estados Unidos.

Los comienzos de Francis Mallmann

“A los 17 volví y una amiga mía que había estudiado cocina me dijo: ‘Mirá, tengo ganas de hacer un restaurante, papá nos va a ayudar. A vos te encanta también cocinar’. Y bueno, y así empecé”, describió el chef a la vez que reconoció: “Y no sabía realmente, cocinaba para mis amigos y todos decían qué rico. Pero estaba empezando”.

Acerca de su decisión de ir a los Estados Unidos, reflexionó: “Bueno, era muy rebelde. A los 10 años me di cuenta de que era un individuo y que era libre... Todos tenían planes para mí, miles de planes, y yo dije: ‘No, no quiero. Yo quiero hacer lo que yo quiero’. Entonces, allá trabajé... matando termitas, colgado de los acantilados, plantando plantas, en una carpintería. Subsistía...”.

“¿Y no te sentías... eras muy chico, no te sentías solo o no?”, observó Pergolini, a lo que Mallmann profundizó: “Estaba muy solo. Estoy solo. Me gusta mucho estar solo. Nunca me molestó vivir conmigo mismo. Siempre me llevé bien con Francis”.

Mallmann recordó que su primer restaurante empezó sin ser cocinero (Fuente: eltrece)

Mallmann supuso que su intención de vivir en un país lejos de la Argentina se vinculaba a su relación con su padre: “Era muy alemán, un hombre muy inteligente. La verdad es que me enseñó muchas cosas, pero no nos llevábamos bien. Algo se rompió entre nosotros. Vos sabés que en el amor, cuando hay odio, es porque hay amor. Ahora, cuando ya no hay nada, es que no hay nada”.

Su primer restaurante se llamó “Nahuel Malal... En el kilómetro 13″, en Bariloche. “Hice recetas de mi madre, había un pastel de cordero que era rico, y leyendo y estudiando todo”, y concluyó: “Ahí ya estaba completamente enamorado de la cocina”.