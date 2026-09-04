Qué se sabe de la muerte de Carla Jeffery, la recordada actriz de Disney

La actriz Carla Jeffery, que se destacó en diferentes producciones de Disney para el público juvenil, murió el martes 1 de septiembre, aunque la noticia se dio a conocer más tarde, mediante un comunicado de su representante.

La joven de 33 años fue encontrada sin vida y aún se desconocen las causas del fallecimiento, dado que se esperan los resultados de la autopsia forense.

Carla Jeffery participó de distintas producciones de Disney

Qué se sabe de la muerte de Carla Jeffery

Dadas las repercusiones de la noticia y ante la escasa información sobre la muerte de la actriz, lo que se sabe del deceso es por su círculo familiar, que desmintió rumores sobre las circunstancias del deceso. En principio, se descartaron dos escenarios hipotéticos sobre este hecho.

Sus allegados aclararon, en primer lugar, que Jeffery no tenía relación con el consumo de sustancias, y por el otro, la policía confirmó que en la escena no hubo indicios de delito ni intervención de terceros.

Cómo fue la carrera artística de Carla Jeffery

Carla Alexander, representante de la joven desde su adolescencia, comunicó el deceso al día siguiente a través de un escrito oficial. Según la agente, Jeffery fue una mujer vibrante y dueña de un talento excepcional.

“Durante más de 20 años, tuvimos el privilegio de verla convertirse en una mujer hermosa, vibrante e increíblemente talentosa, cuya radiante sonrisa podía iluminar cualquier habitación”, señaló Alexander en el comunicado.

La representante destacó además el vínculo cercano que mantenía con la intérprete, a quien consideraba parte de su familia profesional. “Como Bree en la exitosa franquicia Zombies de Disney, Carla compartió su alegría, humor y espíritu radiante con el público de todo el mundo”, agregó.

Carla Jaran Jeffery nació el 10 de julio de 1993 en Houston, Texas, y desarrolló una trayectoria actoral desde pequeña. Su camino en las artes escénicas comenzó con el impulso de su hermano gemelo, Carlon, quien formó parte de la serie ANT Farm de Disney Channel.

Este hecho motivó la mudanza familiar a California, donde Carla inició sus estudios de actuación. Su debut profesional ocurrió en 2006 con el filme Phat Girlz. Luego participó en programas como Curb Your Enthusiasm y iCarly.

Sin embargo, alcanzó su mayor relevancia en la industria como Bree, la animadora y amiga de Addison en Zombies. Su partida generó una profunda conmoción entre sus seguidores, quienes hoy recuerdan su aporte al cine juvenil.

La noticia fue dada a conocer por la familia de la estrella de Disney (Foto: Instagram @carlajjeffery)

Por qué se hizo una colecta para el funeral de Carla Jeffery

Ante la inesperada pérdida, sus allegados enfrentan dificultades económicas para afrontar los costos funerarios. Por este motivo, el padre de la actriz, Carl Jeffery, organizó una colecta de fondos a través del sitio GoFundMe con el objetivo de reunir US$40.000.

La campaña, difundida también desde las redes sociales oficiales de la joven, busca apoyo financiero para cubrir los arreglos funerarios y del entierro.

“Estoy creando esta recaudación de fondos para mi familiar cercana, Carla Jeffery, mientras enfrentamos la desgarradora pérdida de un ser querido. Este es un momento increíblemente doloroso y difícil para nuestra familia”, expresó el padre en la plataforma.

Cuál fue el mensaje de despedida del hermano de Carla Jeffery

Carlon, el hermano mellizo de Jeffery, difundió en sus redes sociales las capturas de los mensajes que le había enviado a Carla.

La despedida del hermano de Carla Jeffery

“Hola hermana, llamame cuando recibas esto. Solo te llamaba para saber cómo fue tu día. Te amo hasta la luna, ida y vuelta, hermanita. Solo quiero que sepas lo orgulloso que estoy de ti. Tu resiliencia, tu gracia, tu risa contagiosa que ilumina una habitación. Sos verdaderamente una luz que brilla con intensidad. No dejes que nadie apague esa luz, ni siquiera tú misma”, publicó como despedida.