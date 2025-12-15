Qué se sabe de la muerte del actor Rob Reiner y su esposa

Rob Reiner y Michele Singer Reiner fueron encontrados muertos este domingo 14 de diciembre en su residencia del barrio de Brentwood, Los Ángeles. Las autoridades investigan el suceso como un posible homicidio, ya que los cuerpos de la pareja presentaban lesiones compatibles con apuñalamientos. La policía local concentra sus sospechas en uno de los hijos del matrimonio, quien actualmente permanece bajo interrogatorio.

El hallazgo de los cuerpos y la investigación policial

El hecho se conoció tras un llamado de emergencia que alertó al Departamento de Bomberos de Los Ángeles. Al ingresar al domicilio, los agentes encontraron a la pareja sin vida y dieron aviso de inmediato a la policía, que activó el protocolo correspondiente. Detectives especializados trabajan desde entonces en la escena para recolectar pruebas y avanzar en la investigación.

Reiner y su esposa fueron encontrados muertos en el interior de su casa en el barrio de Brentwood, Los Ángeles

La vivienda se ubica en el 200 de Chadbourne Avenue y las autoridades indicaron que la casa no presentaba signos de ingreso forzado, según confirmaron fuentes policiales citadas por el medio local Los Ángeles Times. Los cuerpos del matrimonio —él de 78 años y ella de 68— mostraban lesiones compatibles con apuñalamiento, un detalle central que orienta la investigación hacia un homicidio.

Familiares de Reiner fueron los encargados de confirmar las muertes durante la noche del domingo, de acuerdo con lo informado por Los Ángeles Times. El vocero de la familia, que no reveló su identidad, expresó su pesar por el fallecimiento de Rob y Michele. Solicitó “privacidad en este momento de profunda conmoción”.

Las sospechas sobre el hijo del matrimonio

La policía concentra la investigación en el círculo familiar. Según consignó la revista People, uno de los tres hijos del matrimonio, Nick Reiner, de 32 años, sería el principal sospechoso del doble crimen. El hombre es todavía interrogado por las autoridades y hasta el momento de la publicación de esta nota, no se informaron detenciones.

Nick Reiner, el hijo de Rob Reiner y Michele Singer Reiner, es el principal sospechoso de su asesinato Captura

La destacada carrera de Rob Reiner en la industria

Rob Reiner fue un director, productor y actor con una trayectoria de más de cinco décadas en la industria del entretenimiento estadounidense, ya que participó en algunas de las películas más reconocidas de Hollywood desde la década de 1980.

Nació en 1947 en el Bronx, en Nueva York y creció en un entorno ligado al espectáculo. Fue hijo del comediante Carl Reiner y de la actriz y cantante Estelle Lebost. En sus inicios, se destacó como actor en televisión, ya que entre 1971 y 1979 interpretó a Michael “Meathead” Stivic en la comedia All in the Family, creada por Norman Lear, donde compartió elenco con Carroll O’Connor, quien encarnó a Archie Bunker. Ese papel lo convirtió en una figura ampliamente conocida en Estados Unidos, lo que funcionó como punto de partida para su posterior desarrollo como cineasta.

Rob Reiner dio sus primeros pasos en la actuación en los años setenta

Su carrera como realizador comenzó en 1984 con This Is Spinal Tap, un falso documental que marcó su debut detrás de cámara y dio inicio a una filmografía sostenida a lo largo de los años.

Vida personal y relaciones familiares

Reiner estuvo casado entre 1971 y 1981 con la actriz y directora Penny Marshall, protagonista de la serie Laverne & Shirley. A fines de la década de 1980 conoció a la fotógrafa Michele Singer durante el rodaje de una de sus películas más conocidas, Cuando Harry conoció a Sally…. La pareja se casó en 1989, el mismo año en que se estrenó la película y tuvieron tres hijos.

"Cuando Harry conoció a Sally..." una de las participaciones más reconocidas de Rob Reiner

Los títulos más influyentes de su filmografía

Como director, Reiner encadenó una serie de éxitos durante la segunda mitad de la década de 1980 y comienzos de los años noventa. Entre sus títulos más conocidos figuran: Cuenta conmigo (1986), La princesa prometida (1987) y la icónica Cuando Harry conoció a Sally… (1989).

Además, dirigió Misery en 1990 y dos años más tarde, en 1992, estrenó Algunos hombres buenos, un drama judicial protagonizado por Jack Nicholson y Tom Cruise. Por esta película, Reiner fue nominado al Premio Óscar como Mejor Director en 1993. El film perdió frente a Los imperdonables, de Clint Eastwood.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.