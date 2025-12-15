Quién era Rob Reiner, el director de cine que fue asesinado en su casa en Los Ángeles

El mundo de Hollywood amaneció conmocionado por la noticia del asesinato del director de cine Rob Reiner y su esposa, Michele Singer Reiner. Ambos fueron hallados muertos en su residencia de Los Ángeles con aparentes heridas de arma blanca y, según informaron medios estadounidenses, uno de sus hijos figura como principal sospechoso del doble crimen, aunque la investigación continúa en curso.

Reiner, de 78 años, fue una de las figuras más influyentes de la industria del entretenimiento estadounidense, con una trayectoria de más de cinco décadas como director, productor y actor, vinculada a algunas de las películas más reconocidas de Hollywood desde la década de 1980.

Algunos de sus éxitos más reconocidos son nombres como Misery, Cuenta conmigo o Cuando Harry conoció a Sally... Esta última tuvo un condimento especial ya que fue en el rodaje en donde conoció a Singer, que era fotógrafa. La pareja se casó en 1989, el mismo año en que se estrenó la película, y tuvo tres hijos.

Rob Reiner y Michele Singer Reiner. Amy Sussman - Getty Images North America

Su trayectoria

Nacido en 1947 en el Bronx, en Nueva York, Reiner creció en un entorno ligado al espectáculo. Fue hijo del comediante Carl Reiner y de la actriz y cantante Estelle Lebost.

Su carrera como realizador comenzó en 1984 con This Is Spinal Tap, un falso documental que marcó su debut detrás de cámara y dio inicio a una filmografía sostenida a lo largo de los años.

Antes de consolidarse como director, Reiner también hizo su camino como actor en televisión. Entre 1971 y 1979 interpretó a Michael “Meathead” Stivic en la comedia All in the Family, creada por Norman Lear, donde compartió elenco con Carroll O’Connor, quien encarnó a Archie Bunker. Ese papel lo convirtió en una figura ampliamente conocida en Estados Unidos y funcionó como punto de partida para su posterior desarrollo como cineasta.

Misery. Kathy Bates, James Caan y el director Rob Reiner

Como director, encadenó una serie de éxitos durante la segunda mitad de la década de 1980 y comienzos de los años 90. Entre sus títulos más conocidos figuran Cuenta conmigo (1986), La princesa prometida (1987) y Cuando Harry conoció a Sally… (1989).

En 1990 dirigió Misery y dos años más tarde estrenó Algunos hombres buenos, un drama judicial protagonizado por Jack Nicholson y Tom Cruise. Por esta película fue nominado al Premio Óscar como Mejor Director en 1993, aunque el film perdió frente a Los imperdonables, de Clint Eastwood.

A su vez, la compañía de producción que cofundó, Castle Rock Entertainment, lanzó una larga lista de éxitos, incluyendo la popular serie Seinfeld y la película The Shawshank Redemption.

Activismo

Rob Reiner tenía 78 años.

Durante todo ese tiempo, Reiner fue uno de los activistas demócratas más activos de la industria cinematográfica. En este sentido, organizó regularmente recaudaciones de fondos e hizo campaña por temas considerados progresistas, además de ser duramente crítico con la administración del presidente Donald Trump.

Además de su labor en el cine, según informó Los Ángeles Times, fue cofundador de la Fundación Americana para la Igualdad de Derechos, organización que lideró la campaña para revocar una norma que prohibía el matrimonio entre personas del mismo sexo en California, la famosa Proposición 8.

También encabezó la campaña para la aprobación de una medida, la Proposición 10, la Iniciativa para Niños y Familias de California orientada a la creación de programas de desarrollo para la primera infancia con un impuesto sobre los productos de tabaco. En ese caso, la medida contó con el respaldo de importantes figuras del ámbito cultural, entre ellas Steven Spielberg, Robin Williams y su propio padre, Carl Reiner.

Agencia AP