Qué se sabe de la muerte del Indio Solari

La noticia del fallecimiento de Carlos Alberto “El Indio” Solari” sacudió al mundo de la música este viernes 5 de junio. A los 77 años, murió el mítico cantante, líder y fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, una de las figuras más influyentes y convocantes de la cultura popular argentina. El fallecimiento se produjo en su casa de Parque Leloir, en el partido bonaerense de Ituzaingó, donde desde las primeras horas de la mañana se montó un importante operativo policial y judicial para determinar con precisión los detalles del hecho.

Murio el Indio Solari

Los primeros detalles oficiales sobre las circunstancias del fallecimiento se conocieron a través de un comunicado de prensa emitido por la Fiscalía General de Morón. De acuerdo con el documento, el cuerpo del artista fue descubierto por el personal que trabajaba en la vivienda.

“Siendo las 8.30 se tomó conocimiento de que fue hallado sin vida en su domicilio de Parque Leloir el cantante Carlos Solari, conocido popularmente como Indio Solari. Su cuerpo fue hallado en circunstancias en que estaba en cercanías de una pileta, habiendo ya intervenido la emergencia médica privada ante la llamada de su cuidadora, quien arribó al domicilio a las 8, horario en que comenzaba su actividad”, explicó formalmente el parte judicial.

Fans del indio se reúnen en las inmediaciones de su casa para despedirse Santiago Filipuzzi

A partir del hallazgo, se dio intervención inmediata a las autoridades de la zona. Poco después, el fiscal Lucio Rivero, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°2 descentralizada de Ituzaingó, se hizo presente en el lugar. Con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y siguiendo los protocolos habituales, Rivero convocó a los peritos de la Policía Científica de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y dispuso la realización de una autopsia médico-legal para establecer de manera científica las causales de la muerte.

A pesar de que se inició una causa bajo dicha carátula, fuentes policiales aclararon de inmediato a LA NACION que se trata de un procedimiento de rigor y que “nada indica o señala otra causa de muerte que su enfermedad”. El músico padecía Mal de Parkinson desde hacía varios años.

El Parkinson y los rumores previos

El propio Indio Solari había revelado públicamente su diagnóstico en marzo de 2016, antes de comenzar un multitudinario show en Tandil. En aquella oportunidad, sorprendió a la multitud al salir a escena para hablar de su salud. “Se dice por ahí que tengo una enfermedad. Sí, es verdad, el Parkinson me está pisando los talones. Pero bueno. Así es la vida”, manifestó entonces.

“Se dice por ahí que tengo una enfermedad. Sí, es verdad, el Parkinson me está pisando los talones. Pero bueno. Así es la vida”, manifestó en 2016 antes de dar su show en Tandil Archivo Rolling Stone

Años más tarde, en 2023, durante una entrevista con la radio madrileña Mariskal Rock, volvió a referirse a su cuadro con entereza: “Es lo que hay, hay que darle batalla. Me maltrata menos que a otra gente, porque uno tiene la posibilidad de hacerse tratar de la mejor manera, pero va progresando”.

Cabe recordar que en febrero de este mismo 2026 habían surgido fuertes versiones en redes sociales que indicaban que el intérprete había sufrido un ataque cerebrovascular (ACV). Sin embargo, en aquel momento sus allegados desmintieron de forma categórica el rumor mediante un comunicado: “La única verdad es que se está haciendo una serie de chequeos de rigor, por indicación médica, y que su salud está estable. Lamentamos el susto innecesario”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA