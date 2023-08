escuchar

Este jueves 31 de agosto murió Silvina Luna. La modelo, vedette y actriz de 43 años se encontraba internada en el Hospital Italiano desde el 13 de junio, luego de contraer una bacteria que agravó su salud, al sufrir desde hace más de una década hipercalcemia e insuficiencia renal. La noticia se conoció pasadas las 13 h. y generó gran conmoción. Así, en las redes sociales se multiplicaron mensajes de dolor, tristeza y, también, homenajes hacia ella.

En las últimas horas, el estado de salud de Silvina Luna se agravó debido a que contrajo una nueva bacteria durante su internación. Fue su abogado, Fernando Burlando, quien confirmó la muerte de la vedette, que saltó a la fama en 2001 tras su participación en la segunda emisión de Gran Hermano. “Acabo de hablar con Fernando Burlando. Y lamentablemente tengo que decir que Silvina ya no está en este mundo. Simplemente eso”, fueron las palabras de Florencia de V en Intrusos (América) con la que brindó la triste noticia.

Rápidamente, las redes sociales se hicieron eco de la triste noticia: los mensajes de despedida oscilaron entre la angustia y el pedido de justicia. Se señala al médico Aníbal Lotocki como el responsable de las enfermedades que desarrolló Silvina, tras una operación estética que le realizó hace más de una década, en la cual le colocó una sustancia para aumentar del volumen de glúteos, que luego de una investigación se conoció que se trataba de un derivado del metacrilato. A partir del caso de Luna, la lista de famosos que denunciaron al médico aumentó.

“Silvina Luna que descanses en paz. Dejaste la vida en tu lucha”; “¿Cuánta gente va a morir para que caiga este?”; “Pobre Silvina Luna, no puedo creer que haya muerto”; “Está en paz, dejó de sufrir. Volá alto” y “Es increíble hasta donde llegan las exigencias sobre los cuerpos de las mujeres. Qué pena lo de Silvina Luna, pobrecita. Ojala se haga justicia”, fueron algunos de mensajes de los usuarios que lamentaron el fallecimiento de la actriz.

En la misma línea, con gran conmoción, otros tantos usuarios de Twitter alzaron la voz para pedir que Aníbal Lotocki reciba una condena justa por la mala praxis que le realizó a Silvina Luna. “Qué mal cuerpo me dejó la noticia del fallecimiento de Silvina Luna. No puedo creer que Aníbal Lotocki siga suelto”; “¿Quién protege a Lotocki? No puedo entender que siga libre”; “Lo genuinamente triste que me puso lo de Silvina Luna. Y el corrupto de Lotocki sigue sin estar preso. Qué bronca”, fueron algunos de los descargos que se leen en las redes sociales.

Cabe recordar que Silvina Luna accionó judicialmente contra Aníbal Lotocki. A su denuncia se le sumaron Gabriela Trenchi, Stefanía Xipolitakis y Pamela Sosa, como víctimas del médico.

En febrero de 2022 fue condenado a cuatro años de prisión e inhabilitación para ejercer la medicina por cinco años por el delito de lesiones graves. Su condena no quedó firme en ese entonces, y en julio pasado se elevó la inhabilitación, por lo que actualmente no ejerce la profesión, pero sigue en libertad.

