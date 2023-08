escuchar

La modelo rosarina Silvina Luna, quien estaba internada desde hacía más de dos meses en el Hospital Italiano de la ciudad, murió este jueves a los 43 años. Así lo confirmó minutos antes de las 14 su abogado, Fernando Burlando. Pasado el mediodía se habían encendido las alarmas por su estado de salud.

La exparticipante de Gran Hermano tenía insuficiencia renal producto de una operación estética que se hizo en 2011 con el médico Aníbal Lotocki, que quedó inhabilitado para trabajar hasta que haya una condena firme. Incluso, Luna estaba en lista espera para un trasplante de riñón, pero todavía no se encontraba apta para recibir ese órgano por su delicado cuadro.

“Acabo de hablar con Fernando Burlando. Y lamentablemente tengo que decir que Silvina ya no está en este mundo. Simplemente eso”, aseguró la conductora de Intrusos, Florencia de la V, mientras leía un mensaje del abogado de la actriz. Consternada por lo ocurrido, no pudo seguir adelante con la transmisión y debió retirarse del estudio.

⚫ ÚLTIMO MOMENTO: murió Silvina Luna



La noticia la dio a conocer Fernando Burlando.@intrusos pic.twitter.com/p7mfsjdFQH — América TV (@AmericaTV) August 31, 2023

Un rato antes Gustavo Conti, uno de los grandes amigos de la modelo y con quien compartió el reality show, había realizado una sugestiva publicación en Instagram, que deslizaba el mal momento que atravesaba Luna. “Siempre te amamos, siempre vamos amarte, vivimos por los mismos caminos. Siempre juntos, siempre en mi corazón, porque elegimos ser familia”, escribió Conti minutos antes de conocerse oficialmente el fallecimiento. Sumó una foto en la que también se ve a su esposa Ximena Capristo, allegada a la actriz, y al hijo de ambos.

En tanto, después de la confirmación en América TV, la Asociación Argentina de Actores la despidió con “profunda tristeza” a través de un comunicado. “Durante 25 años llevó adelante una activa labor como actriz, modelo y conductora. Abrazamos a sus familiares y seres queridos en este momento de gran dolor”, escribieron.

Con profunda tristeza despedimos a nuestra afiliada Silvina Luna. Durante 25 años llevó adelante una activa labor como actriz, modelo y conductora. Abrazamos a sus familiares y seres queridos en este momento de gran dolor. pic.twitter.com/gGWR31pEkY — Asociación Argentina de Actores (@actoresprensa) August 31, 2023

De momento, el Hospital Italiano no emitió un parte médico oficial sobre la forma en que se produjo el deceso de Luna. Durante este último tiempo su hermano Ezequiel fue su sostén y quien solía comunicar a los periodistas cómo se encontraba la rosarina.

El último posteo

El último posteo en redes sociales que hizo Silvina Luna antes de morir fue el 5 de junio pasado, cuando subió un video en el que se refirió a su estado de salud. Lo grabó desde el Hospital Italiano, donde estuvo internada los últimos tres meses por inconvenientes en su cuadro de hipercalcemia e insuficiencia renal.

De acuerdo al mensaje emitido por la modelo y exparticipante de Gran Hermano en su cuenta de Instagram, en esa ocasión debió permanecer internada en el hospital para ver cómo su cuerpo reaccionaba a la medicación que le habían recetaron, una vez que se conocieron los resultados de una biopsia de la micobacteria que le detectaron.

“Hola, amigos, miren dónde estoy. Estoy en la sala de diálisis del Hospital Italiano. Desde el jueves estoy internada, y supongo que mañana ya me voy a casa. Me vine a internar porque salieron los resultados de la biopsia de la micobacteria”, comenzó el mensaje que Silvina Luna publicó el lunes 5 de junio.

“Por fin, se pudo detectar cuáles son los remedios específicos que tengo que tomar, que son dos, así que los estoy probando ahora. Los tengo que probar acá, internada, para ver si los tolero y si está todo bien. Por ahora viene todo perfecto, contenta con eso”, siguió la modelo en su video, donde describió un panorama alentador sobre la posibilidad de recibir la medicación precisa para su cuadro clínico.

Luego, hizo referencia al trasplante de riñón que esperaba dado que, desde principios de 2023, se encontraba en la lista de espera del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai).

“Ya empecé otro camino, que me tiene entusiasmada, que es hacia combatir esta bacteria, camino al trasplante. Quería contarles a los que están pendientes, a los que preguntan y envían oraciones y palabras de cariño. Así que gracias, seguimos ahí, con fuerzas, y a no bajar los brazos”, concluyó Silvina Luna al dirigirse especialmente a quienes estaban pasando una situación similar.

El día que Silvina Luna habló de su salud

Todo comenzó a deteriorarse en 2011 cuando se realizó una cirugía estética con Aníbal Lotocki, el cual derivó en un cuadro crónico de hipercalcemia e insuficiencia renal. Cuando comenzó a relatar el calvario que vivió le dio una entrevista a Susana Giménez.

En 2014, cuando recién comenzaban sus problemas de salud, se sentó en el living de Susana Giménez y contó, en aquella oportunidad, las complicaciones que tuvo luego de operarse, por las cuales debió cambiar su estilo de vida, sobre todo en relación a la alimentación.

A lo largo de la entrevista, Silvina Luna reflexionó sobre cómo las exigencias del ambiente artístico la llevaron a tomar la decisión de operarse. “Antes por ahí trabajaba más poniendo el cuerpo en campañas publicitarias, en ropa interior. Quizás eso me llevó, porque el medio tiene cierta exigencia por no hablar de que a mí no me pasó nunca, pero hay productores que te dicen: ‘¿por qué no te operás la nariz?’ o ‘estás gordita, tendrías que bajar de peso ¿por qué no te hacés una lipo?’. Hay que hablar de estas cosas, el medio es muy exigente y uno tiene que estar bien del bocho, bien tratada y segura para no caer en eso”, indicó en aquel entonces.

