Silvina Luna murió este jueves, a los 43 años, en el Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires, donde permanecía internada desde el 13 de junio. La actriz presentó una complicación en su cuadro de salud en su diagnóstico de hipercalcemia e insuficiencia renal, por lo que estaba esperando un trasplante de riñón, a raíz de la intervención que se realizó en 2010 a manos de Aníbal Lotocki. Tras la noticia de su muerte, el mundo del espectáculo se conmovió y Flor de la V abandonó el estudio en vivo, mientras Karina Iavícoli estalló en llanto.

“Acabo de hablar con Fernando Burlando y, lamentablemente, tengo que decir que Silvina ya no está en este mundo”, expresó con la voz quebrada Flor de la V, en vivo en Intrusos del Espectáculo (América TV), pasadas las 13.40 horas de este jueves. La conductora no pudo contener las lágrimas y abandonó el estudio al instante, para poder dedicar un momento de duelo por el fallecimiento de su amiga.

Murió Silvina Luna: se lo confirmó su abogado Fernando Burlando a Florencia de la V

En tanto, tomó la palabra Marcela Tauro quien pidió una cadena de oración por la actriz. “Recemos por ella. Es increíble. No vamos a entender, en el mundo físico, el espiritual. Los familiares más directos vienen a acompañarte en ese último tiempo y creo que lo que le pasó a ella fue eso”, dijo.

Por su parte, Karina Iavícoli no pudo aguantar las lágrimas por el fallecimiento de Silvina Luna y se quebró en vivo. “Me mata el corazón Ezequiel, su hermano, que tanto la acompañó. Pero también sentí un alivio por Silvina, porque me parece que la pasó tan mal...”, expresó.

Una pesadilla que empezó en 2010

La pesadilla de Silvina Luna, como la definió la propia actriz, comenzó en 2010, tras someterse a una operación de aumento de glúteos de la mano de Aníbal Lotocki, quien fue denunciado en múltiples ocasiones por mala praxis. En mayo pasado, la modelo rosarina concedió la última entrevista en diálogo con Ángel de Brito, en LAM (América TV).

Silvina Luna habló a corazón abierto de su crítico momento de salud: “Me despierto y digo ‘estoy viviendo una pesadilla’”

“Estoy atravesando un momento crítico, un proceso bastante profundo, donde intento estar bien, pero son muchas cosas las que me están pasando y las transito como puedo”, expresó la actriz en aquel momento, visiblemente afectada por la complicación en su cuadro de salud, con un diagnóstico de hipercalcemia e insuficiencia renal.

La modelo reveló la angustia que sintió a la hora de transitar la enfermedad que sufría. “Hay días que digo: ‘No puedo más’. Tengo mucha fe, visualizo que voy a ser trasplantada y quiero trasplantarme para recuperar mi vida. Sé que me voy a recuperar, pero mi vida no va a ser la misma de antes”, señaló.

Luna también destacó los deseos que tenía de formar una familia. “Desde hace mucho tiempo, quiero formarla. Sueño que, cuando me trasplanten [el riñón], pueda tener un bebé o adoptar un niño para devolver todo el amor que me dan a mí. Quiero agradecer a cada persona que me encuentra por la calle y me da palabras de aliento”, sentenció.

Y concluyó: “Hay momentos de aceptación y hay momentos en los que me despierto y digo: ‘Estoy viviendo una pesadilla’. Pero estoy acá firme de pie y siempre fui una persona de seguir adelante”.