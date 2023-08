escuchar

Tras permanecer desde junio internada en el Hospital Italiano, y luego de que los últimos tratamientos médicos no hicieran efecto en su salud, Silvina Luna murió este jueves a sus 43 años.

La pesadilla para Silvina comenzó en el año 2010 cuando el doctor Aníbal Lotocki se cruzó en su camino para realizarle una cirugía que, años más tarde, convertiría su vida en una verdadera pesadilla. A raíz de esta intervención, la modelo atravesó una intoxicación de metacrilato que ingresó en su torrente sanguíneo y que le provocó un cuadro crónico de hipercalcemia e insuficiencia real.

Con el paso del tiempo, sus síntomas se agravaron y los órganos de su cuerpo comenzaron a sufrir un deterioro inusual a su edad, lo que provocó que Silvina sea sometida a diálisis durante varios meses, a la espera de un trasplante de riñón.

Silvina Luna habló a corazón abierto de su crítico momento de salud: “Me despierto y digo ‘estoy viviendo una pesadilla’”

Una de las últimas entrevistas que brindó la rosarina fue en LAM (América) donde tuvo un mano a mano con el conductor Ángel De Brito y contó el cambio brusco que sufrió su vida tras la operación con Lotocki. “Estoy atravesando un momento crítico, un proceso bastante profundo donde intento estar bien, pero son muchas cosas las que me están pasando y las transito como puedo”, recordó Luna, con un semblante pálido que reflejaba su larga lucha por su recuperación.

Abrazada a la fe de vivir, Silvina le explicó a De Brito su extenuante rutina de estudios que la dejaba al borde del colapso: “Hay días que digo ‘no puedo más’”. Sin embargo, se mostró esperanzada al indicar: “Tengo mucha fe, visualizo que voy a ser trasplantada y quiero trasplantarme para recuperar mi vida. Sé que me voy a recuperar, pero mi vida no va a ser la misma de antes”.

En esa entrevista, la modelo se tomó varios minutos para reflexionar y descargar toda su impotencia por una cirugía que le cambió bruscamente la vida hasta debilitarla por completo. A la hora de hablar de sus sueños, ella manifestó su deseo de formar una familia: “Desde hace mucho tiempo quiero formarla, es uno de los deseos que tengo. Sueño que cuando me trasplanten pueda tener un bebé o adoptar un niño para devolver todo el amor que me dan a mí. Quiero agradecer a cada persona que me encuentra por la calle y me da palabras de aliento”, sostuvo.

“Hay momentos de aceptación y hay momentos en los que me despierto y digo ‘estoy viviendo una pesadilla’. Pero estoy acá firme de pie y siempre fui una persona de seguir adelante. Ahora siento lo mismo, aunque a veces tenga recaídas de ponerme mal. Pero son más los momentos buenos que busco en el día a día, que son chiquitos, pero busco alegría. Compartir con la gente que quiero me hace muy bien”, recordó Silvina, quien transitó los últimos días de su vida internada, por momentos con respiración asistida, y en compañía de su hermano Ezequiel y otros seres queridos.