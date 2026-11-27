Crimen, suspenso y terror son algunos de los géneros que acaparan la atención de aquellos suscriptores que desean darle play y deleitarse con el mejor contenido de Netflix. Entre las producciones que integran el catálogo, hay una que suma el alto voltaje como condimento extra: se trata de Freud, la serie de ocho episodios que se estrenó en 2020, pero que sigue estando en boca de todos.

La historia plantea una mirada oscura y ficticia sobre la juventud de Sigmund Freud en la Viena de 1886

Dirigida por el cineasta austríaco Marvin Kren y protagonizada por Robert Finster, Ella Rumpf y Georg Friedrich, la historia plantea una mirada oscura y ficticia sobre la juventud de Sigmund Freud en la Viena de 1886. Mucho antes de convertirse en el célebre padre del psicoanálisis, el protagonista (interpretado por Finster) es apenas un joven neurólogo en apuros económicos cuyas revolucionarias teorías sobre el inconsciente y la hipnosis son rechazadas por la comunidad médica tradicional.

Freud desembarcó en el gigante del streaming en 2020 (Foto: Netflix)

En medio de esa crisis profesional, Freud termina aliándose con Fleur Salomé (Rumpf), una enigmática y poderosa médium húngara con capacidades psíquicas, y con Alfred Kiss (Friedrich), un inspector de policía marcado por los traumas de la guerra. Juntos quedan atrapados en una oscura conspiración política y una ola de crímenes macabros, desapariciones y rituales ocultistas que sacuden a la alta sociedad y amenazan la estabilidad del Imperio austrohúngaro. Lejos de ser una biografía histórica rigurosa, la producción apuesta por un relato gótico y psicológico que entrelaza investigación policial, sesiones de espiritismo, alucinaciones y terror sobrenatural.

La producción apuesta por un relato gótico y psicológico que entrelaza investigación policial, sesiones de espiritismo, alucinaciones y terror sobrenatural (Foto: Netflix)

“Un joven Sigmund Freud resuelve desapariciones y asesinatos en la Viena de finales del siglo XIX, donde él y una médium se ven inmersos en una peligrosa conspiración”, dice la sinopsis oficial con la que invita a ver más.

Freud desembarcó en el gigante del streaming en 2020 (Foto: Netflix)

“El primer episodio es un poco confuso, pero si tratás de imaginarte al auténtico Sigmund Freud, deberías ser capaz de disfrutar de la aventura que supone ver este thriller psicológico”; “No es para personas sensibles, eso desde luego. Me parece la serie más perturbadora que he visto en años (...) De hecho, tanto es así que muchos podrían verla como una obra de terror” y ”Si viste The Alienist y te gustó, no te pierdas Freud. Si también eres fan de los thrillers sobre crímenes, vale la pena que inviertas aquí tu tiempo", fueron solo algunas de las críticas que recibió en el sitio FilmAffinity.

Algunos de los comentarios que dejaron los críticos en FilmAffinity (Foto: Captura FilmAffinity)

Para entender el giro que propone la serie, cabe recordar quién fue en realidad Sigmund Freud. Nacido en 1856 en el antiguo Imperio austríaco, fue un médico neurólogo que revolucionó el siglo XX al fundar el psicoanálisis, una disciplina que transformó para siempre la forma de comprender la mente humana. A través de conceptos hoy fundamentales como el inconsciente, la represión, los mecanismos de defensa y la interpretación de los sueños, Freud demostró que gran parte de nuestras conductas y malestares emocionales responden a deseos y traumas ocultos. Lejos del detective de lo oculto que retrata la ficción de Netflix, el Freud histórico dedicó su vida a la clínica, la escritura y la investigación teórica, convirtiéndose en una de las figuras intelectuales más influyentes de la cultura moderna.