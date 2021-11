Quién era Marília Mendonça, la estrella de la canción brasileña que murió en un accidente de avión

Marília Mendonça, con apenas 26 años, estaba convirtiéndose lentamente en una de las cantantes más influyentes de Brasil. Sus canciones pegadizas, carisma innegable y letras que retrataban la lucha de la mujer la posicionaron entre las artistas preferidas del público de habla portuguesa. Este viernes su vida quedó trunca por un accidente aéreo del cual aún se investigan las causas.

Aunque su carrera nació en un detrás de escena, escribiendo temas para otros músicos, se disparó rápidamente cuando le puso la voz a las composiciones. Así logró ubicarse, año tras año, en las listas de los más escuchados de Spotify y su nombre competía con gigantes internacionales como Shakira, Rosalía y Karol G.

Marília Mendonça, la artista que murió en un accidente aéreo (Foto: Instagram/@ mariliamendoncacantora)

Mendonça nació en Cristianópolis y dio inicia a su carrera musical a muy temprana edad. Era conocida como la “Musa de la ‘Sofrência’”, estilo similar a la balada que se centra en las temáticas románticas. Su especialidad era la música sarteneja y llegó a ser considerada la referente principal del género que es, así mismo, el más popular en Brasil.

Desde su temprano inicio hizo mella en la industria musical y acumuló una extensa lista de galardones. En el 2017 fue nombrada como artista revelación del año por los premios La Prensa y, apenas un año más tarde, recibió el título de mejor cantante femenina.

Ya superando los límites nacionales y pisando fuerte en todo el continente, la cantante dominó la categoría de música sarteneja en los Latin Grammys del 2019.

Marília Mendonça no pudo asistir a los Latin Grammy del 2019 porque estaba embarazada instagram

A pesar de que no pudo asistir a la premiación porque se encontraba embarazada de seis meses, se mostró conmocionada y agradecida. “Confieso que todavía estoy en estado de shock. No tiene idea de lo importante que es continuar con ese reconocimiento. Un Grammy no es un objeto de deseo que se sienta en la estantería, olvidado. Un Grammy es la sensación de que toda la sangre y el sudor eran válidos”, expresó tras enterarse de la noticia, destacando el arduo trabajo que puso en su arte.

Feliz por la tan codiciada estatuilla y por el hijo que estaba por llegar, cerró: “Mi mejor trofeo está en mi barriga pateando sin parar “.

Marília Mendonça celebrando el cumpleaños de su bebé instagram

