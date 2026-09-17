Quién es Ailu, la novia del hijo de Julián Weich: viven juntos en una casa sustentable en Córdoba que definen como su lugar en el mundo

Luego de pensar y repensar su vida “de privilegios” en la gran ciudad como hijo de uno de los conductores más conocidos del país, Jerónimo, el hijo de Julián Weich decidió salir a buscar su propio camino completamente alejado del entorno en el que creció y se desarrolló. Tras conocer distintas ciudades de Latinoamérica, decidió instalarse en el Valle de Traslasierra, en Córdoba, donde construyó su propia casa de barro basada en los principios de la bioconstrucción, que prioriza la utilización de materiales naturales como madera, barro y piedras y materiales reutilizables con el objetivo de reducir la contaminación ambiental. Pero no lo hizo solo, sino acompañado por su pareja Ailuz Celeste.

Este cambio de vida del hijo de Julián Weich y su primera esposa Valeria Wainer comenzó a los 19 años. “Algo muy dentro, que en ese momento no sabía bien qué, me incomodaba, algo de la situación en la que estaba me molestaba”, reconoció en el canal de YouTube Living in Paz. En la búsqueda de “abandonar los privilegios con los que venía de la ciudad, con la clase social en la que estaba, siendo hijo de y con las posibilidades que eso traía”, viajó de mochilero con un amigo por Latinoamérica y se ganó la vida haciendo malabares en los semáforos. De a poco se fue alejando de la ciudad y acercándose a la naturaleza: “Ahí me encontré con el mundo de las comunidades, eso me conectó con la permacultura y ese paso a paso me fue llevando por todo el continente hasta sentir que Córdoba era el lugar en el que quería estar”, explicó.

La pareja construyó su propia casa de barro basada en los principios de la bioconstrucción en Los Hornillos, Córdoba (Foto: Instagram @ailuzceleste)

Su novia, “Ailu”, también tuvo su propio llamado: “En mi experiencia, lo que me trajo un poco a vivir acá y hacer la transición fue un pulso muy grande e interno”. Reconoció que no tenía ninguna seguridad ni sobre qué iba a hacer ni cómo iba a ganarse la vida, pero cuando superó sus miedos iniciales, “todo se acomodó”. “Si usaba solo la parte racional, quizás no daba el paso”, admitió.

“Si usaba solo la parte racional, quizás no daba el paso”, reconoció "Ailu" (Foto: Instagram @ailuzceleste)

Córdoba siempre fue de su agrado. Tras finalizar sus estudios secundarios, viajó con una amiga a Traslasierra y fue ahí donde finalmente se dijo: “Estoy en casa”. “Después de ese viaje volví y estaba viviendo en un pueblo y salía todos los días a caminar buscando la tierra para hacer el proyecto comunal y se veía un terreno en venta; entraba y me quedaba todo el día ahí sintiendo el lugar. Así llegué acá”, explicó.

Durante tres años y medio, “Momo” y “Ailu” trabajaron exhaustivamente en la construcción de su casa en la zona de Los Hornillos, en la que viven con sus gatos Olivo y Buduchi. “La técnica constructiva es quincha. Las paredes están rellenas de paja aliviada principalmente, ensanchadas de 30 centímetros, con aislación en las paredes y en el techo. La casa está diseñada con bioclimatismo. Está orientada al norte para poder aprovechar el sol más que nada en invierno”, explicó Weich. La misma tiene 56 metros cuadrados, dos plantas, amplios espacios y pisos de madera. Está pintada en tonos tierra y cuenta con grandes ventanales de doble vidrio eficientes para mantener la temperatura del interior y ofrecer una vista clara al espacio verde exterior.

Así es la casa sustentable del hijo de Julián Weich en Córdoba

También construyeron un baño seco, con paredes de malla de fibra de vidrio y un estucado de microcemento. Lograron “un equilibrio”, puesto que, mientras el inodoro no usa agua, sí agregaron un bidé. Ailuz aseguró sentirse “supercómoda” con este sistema: “Es costumbre, algo que se va adquiriendo en el tiempo”.

Ailu también trabaja en un equipo de bioconstrucción haciendo terminaciones, revoque y pintura (Foto: Instagram @ailuzceleste)

Además del espacio en el que viven, la pareja también construyó una vivienda llamada “Casa Pavoreal” que decidieron poner en alquiler. Pero, ¿cómo se sostienen económicamente? Mientras el hijo del conductor hace trabajo de jardinería, paisajismo, huertas y poda, su pareja trabaja en un equipo de bioconstrucción haciendo terminaciones, revoque y pintura. Además, tienen su propio proyecto con el que acompañan procesos de otras personas que busquen aplicar las técnicas de construcción que ellos implementaron. Si bien los encuentros son virtuales, su objetivo es construir una cocina exterior y baños secos para poder organizar reuniones presenciales.