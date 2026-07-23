Bioconstrucción, la técnica con la que el hijo de Julián Weich armó su casa sustentable en Córdoba

Jerónimo “Momo” Weich, el hijo de Julián Weich, decidió abandonar la vida en la gran ciudad e instalarse en la zona de Los Hornillos, en Córdoba, junto a su pareja, donde construyeron su propia casa de barro basada en los principios de la bioconstrucción, que prioriza la utilización de materiales naturales como madera, barro y piedras y materiales reutilizables con el objetivo de reducir la contaminación ambiental. “El paradigma que habito no es la sustentabilidad, sino la regeneración, que es un paso más porque ya no alcanza con solamente ser sustentable. Necesitamos colaborar con la naturaleza para agilizar los procesos y eso es a lo que me dedico hoy en día”, explicó el joven en una entrevista con LA NACION en julio de 2025.

A través de sus redes sociales, Weich mostró el proceso de construcción artesanal de su hogar, que cuenta con grandes ventanales de doble vidrio que, además de ser eficientes para mantener la temperatura del interior, ofrecen la posibilidad de visualizar constantemente el espacio verde exterior. Las aberturas son de aluminio, símil madera, herméticas para aislar el interior de los ruidos y el frío.

Momo, el hijo de Julián Weich, vive con su pareja en una casa en Córdoba que construyeron con sus propias manos (Foto: Gentileza Jerónimo Weich)

La vivienda, que está pintada en tonos tierra, tiene dos plantas, amplios espacios y pisos de madera. Una de las cuestiones más llamativas es que en las paredes se destacan las claraboyas de vidrios irregulares que permiten el paso de la luz natural y, al mismo tiempo, aportan color, textura y una impronta artística que refuerza el carácter artesanal del hogar.

Su cambio de vida y el proyecto que llevó adelante junto a su pareja Ailuz Celeste llamaron ampliamente la atención en las redes sociales. A principios de este año, ambos hicieron un tour de su hogar para explicar cómo lo diseñaron. “La técnica constructiva es quincha. Las paredes están rellenas de paja aliviada principalmente, ensanchadas de 30 centímetros, con aislación en las paredes y en el techo”, explicó Weich en un video para el canal de YouTube Living in Paz. La casa tiene 56 metros cuadrados y llevó tres años y medio de construcción.

Así es la cocina de la casa (Foto: Captura de video)

“La casa está diseñada con bioclimatismo. Está orientada al norte para poder aprovechar el sol más que nada en invierno”, explicaron. Entre las cosas más destacadas se encuentran los pisos de ladrillos calcáreos con los que buscaron “modernidad y ancestralidad”, los amplios ventanales de doble vidrio, una barra en la cocina hecha de barro y una pequeña puerta para que sus gatos Olivo y Buduchi puedan entrar y salir a su gusto.

Así es la casa sustentable del hijo de Julián Weich en Córdoba

Para afrontar las bajas temperaturas del invierno, trabajaron especialmente en el piso. “Lo que hicimos fue reciclar botellas de vidrio y colocarlas abajo de lo que sería el contrapiso para generar una cámara de aire aislante que evite que suba el frío desde abajo”, indicó Weich. Además, incluyeron una estufa de alto rendimiento de doble combustión que quema los gases que están adentro para sacarle mayor provecho a la leña que sacan del jardín. Además de la sala, que decoraron con muebles reciclados, cuentan con una habitación que transformaron en biblioteca y es la más fresca del hogar.

La pareja construyó un baño seco, pero incluyó un bidé (Foto: Captura de video)

También construyeron un baño seco, con paredes de malla de fibra de vidrio y un estucado de microcemento. Lograron “un equilibrio”, puesto que, mientras el inodoro no usa agua, sí agregaron un bidé. Ailuz aseguró sentirse “supercómoda” con este sistema: “Es costumbre, algo que se va adquiriendo en el tiempo”.

La escalera, oculta detrás de una puerta, lleva al segundo piso, donde está su cuarto, que tiene un amplio ventanal con vista a las montañas y desde el cual aseguraron que ven estrellas fugaces. Además, tienen acceso a un techo vivo, cubierto de vegetación. La tierra absorbe el sonido y las plantas frenan la incidencia del sol, manteniendo la cubierta fresca. Aquí además están los paneles solares y un termotanque solar para calentar el agua: “Los tubos de vidrio reciben el calor del sol y el agua se calienta y adentro está el agua caliente aislada con lana de vidrio y nos permite tener agua caliente por el sol”.

En el piso superior está el cuarto de la pareja, que cuenta con un amplio ventanal con vista a las montañas (Foto: Captura de video)

Para el exterior eligieron un sistema estructural, conocido como “pata de elefante” de piedra y cemento, cuya función es que el agua corra por la pared y, en lugar de entrar a los muros, la repela. “Es parte de la experiencia viva a veces equivocarse para aprender”, indicaron, haciendo énfasis en que tenían que hacer arreglos en las paredes exteriores debido a las filtraciones.

Asimismo, cuentan con un amplio espacio verde con árboles de manzano, durazno y membrillo. Además, hay menta, girasoles, aloe y tomillo, entre otras plantas. “Es una parte importante del proyecto y el territorio recuperar esa sabiduría ancestral. Nos parece importantísimo”, reflexionaron.

La propiedad cuenta con un amplio espacio verde; tiene árboles de manzanas y duraznos y plantas de aloe, tomillo, girasoles (Foto: Captura de video)

“Conectarse con la naturaleza y transicionar de adentro hacia afuera para poder plasmar un proyecto de vida en el campo donde no repitamos patrones de la ciudad. No hace falta comprar un terreno para hacer esa transición; es mucho más interna y se puede empezar desde que uno está en la ciudad”, explicó Weich.

Por último, explicaron cómo se mantienen económicamente. Mientras el hijo del conductor hace trabajo de jardinería, paisajismo, huertas y poda, su pareja trabaja en un equipo de bioconstrucción haciendo terminaciones, revoque y pintura. Además, tienen su propio proyecto con el que acompañan procesos de otras personas que busquen aplicar las técnicas de construcción que ellos implementaron. Si bien los encuentros son virtuales, su objetivo es construir una cocina exterior y baños secos para poder organizar reuniones presenciales.