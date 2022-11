Barby Silenzi opinó sobre el video que protagonizaron El Polaco y la China Suárez: “Él es muy respetuoso”

escuchar

Tras una larga espera y en medio de una gran expectativa, finalmente salió “Ya no quiero verte” la colaboración entre Eugenia “La China” Suárez y Ezequiel Cwirkaluk, alias El Polaco. Si bien ambos promocionaron fragmentos del material en sus redes durante las semanas previas, con el estreno del videoclip, los fans pudieron ver el resultado completo y como era de esperarse, los comentarios no tardaron en llegar. No obstante, una de las opiniones más buscadas fue la de Bárbara Silenzi, pareja del músico y madre de su hija menor, quien no se quedó callada y se refirió al tema.

Durante el 2022, la actriz le dio un giro a su carrera y decidió incursionar en el mundo de la música. Si bien en el pasado estuvo en los Teen Angels, la banda que nació en Casi Ángeles y que conformaba junto a Lali Espósito, Peter Lanzani, Gastón Dalmau y Nicolás Riera, en esta oportunidad decidió lanzarse como solista. En julio lanzó “Lo que dicen de mí”, que, según se especuló de acuerdo a la letra, la habría escrito durante el WandaGate, el escándalo que la tuvo en el ojo de la tormenta.

"Ya no quiero verte", la canción de El Polaco y la China Suárez

Pero, ahora redobló la apuesta e hizo un dueto de cumbia con El Polaco. En el videoclip - que se estrenó hace cuatro días y ya tuvo casi tres millones de reproducciones- se los pudo ver a ambos muy juntos y bailando de la mano. Esto encendió las alertas en sus respectivas relaciones amorosas. Cabe recordar que ella está en pareja con Rusherking, a quien acaba de enviarle un romántico regalo, y él lleva varios años de idas y vueltas con Barby Silenzi, madre de su hija Abril.

Como era de esperarse, la bailarina no se quedó callada al verlos juntos en escena y en diálogo con Socios del espectáculo (eltrece) dio su opinión sobre el video y fue contundente. Luego de que ella confirmara que estaba en un buen momento con su pareja, el cronista le preguntó: “¿Cómo lo viste con la China en el videoclip?”, a lo que ella respondió: “Bien, bien, me gusta”.

Barby Silenzi opinió sobre el videoclip de El Polaco y La China Suárez

Sin embargo, el periodista quiso ahondar un poco más en el tema: “¿Todo bien? Porque hubo mucha química y hay comentarios en las redes...”. Sin dudarlo, ella arremetió: “No entiendo qué sería mucha química. Ustedes quieren meter...”. De esta manera quiso despejar cualquier especulación de que pasaran cosas entre su novio y la actriz.

Por su parte, el movilero explicó el por qué de sus preguntas y trajo a colación el pasado amoroso intérprete de “Deja de llorar”. Pero, ella se puso firme y salió en su defensa: “No, él fue (sinvergüenza) en su momento”. Y ante el cuestionamiento dijo: “¿Sin vergüenza con quien? ¿Con la China?”. En esta misma línea destacó que “él es muy ubicado y respetuoso, sobre todo con todas las mujeres y sobre todo conmigo”.

Con sus respuestas dejó en claro que la entre El Polaco y la China no hay nada más que un trato profesional. Incluso, antes de cerrar el tema, se refirió a la colaboración musical como algo que se volvió tendencia en el último tiempo y a la cual su novio decidió sumarse. “Ahora se usa mucho cantar con alguien, como todos los artistas”, concluyó.

