Quién es el amigo argentino de Liam Payne que fue imputado por la muerte del cantante

La trágica muerte de Liam Payne, exmiembro de la famosa banda One Direction, en Argentina, dejó una profunda marca en sus fanáticos y conmocionó al mundo del entretenimiento. Mientras las investigaciones avanzan para esclarecer lo ocurrido, uno de sus amigos enfrenta cargos judiciales por abandono de persona seguido de muerte, además de acusaciones por suministro y facilitación de estupefacientes. En este contexto, surgen inquietantes sobre quién es el hombre en cuestión.

Se trata de Rogelio “Roger” Nores, un empresario argentino de 36 años. Ahora, el vínculo que tenían cobró un papel fundamental en la investigación, mientras la justicia busca esclarecer el rol de Nores en las circunstancias que rodearon el fallecimiento del exintegrante de One Direction.

El amigo argentino de Liam Payne quedó imputado como autor del delito de abandono de persona seguido de muerte, sumado al suministro y facilitación de estupefacientes Instagram

Es importante destacar que el empresario fue visto en el hotel aquella tarde en la que Liam Payne vivió sus últimas y caóticas horas. Incluso, testigos y una fotografía lo ubican en el lugar, por los que la justicia lo está señalando como uno de los responsables de lo ocurrido.

Qué dijo Rogelio “Roger” Nores sobre la muerte del Liam Payne

En una entrevista exclusiva publicada por Daily Mail este jueves, el empresario Rogelio Nores rechazó las acusaciones en su contra tras la confirmación de la fiscalía sobre su imputación, junto con la de otras dos personas, en la causa que investiga la muerte del exintegrante de One Direction. “El 17 de octubre presté declaración ante el fiscal como testigo y desde entonces no volví a hablar con ningún policía ni con ningún fiscal”, expresó, de manera contundente.

Ya son tres las personas imputadas en la muerte de Liam Payne (Foto: Instagram @liampayne)

En ese mismo sentido, desmintió completamente la acusación de haber abandonado a su amigo mientras este se encontraba en una situación de vulnerabilidad. “Nunca abandoné a Liam. Fui a su hotel tres veces ese día y me fui 40 minutos antes de que todo sucediera”, reveló Nores, además de que aclaró: ”Había más de 15 personas en el vestíbulo del hotel charlando y bromeando con él cuando me fui. Nunca me imaginé que algo así sucedería“. Además, al ser consultado por el vínculo que tenía con el cantante, expresó: “Yo no era el manager de Liam, él era solo un amigo muy querido. Estoy realmente desconsolado por esta tragedia y he extrañado a mi amigo todos los días”.

La publicación de la entrevista coincidió con el anuncio de la Fiscalía Nacional en lo Criminal N° 14, que imputó formalmente a Rogelio Nores como autor del delito de abandono de persona seguido de muerte, sumado al suministro y facilitación de estupefacientes. Junto a él, fueron imputados Ezequiel Pereyra, empleado de mantenimiento del hotel Casa Sur, donde el cantante perdió la vida, y Braian Paiz, también acusado de participar en el suministro de sustancias. Claramente, estos nuevos elementos añaden un giro más al caso, que sigue generando muchas dudas de lo que realmente pasó esa tarde.