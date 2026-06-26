Quién es el dueño de Blender, el streaming que atraviesa despidos y reclamos de sus trabajadores

La plataforma de streaming Blender, que atraviesa días de tensión en medio de una serie de despidos y el reclamo de sus trabajadores, pertenece a Augusto Marini, principal accionista y CEO de Cale Group, quien adquirió en 2025 casi la totalidad de las acciones de la empresa.

El jueves por la noche durante la emisión de Último aviso, el programa fue interrumpido en medio de un conflicto interno que rápidamente se viralizó en X.

Al aire, la periodista Fiorella Sargenti explicó la situación que atravesaba el equipo detrás de cámaras y expresó su solidaridad con sus compañeros, en el marco de un reclamo salarial y tras la desvinculación de varios trabajadores.

Horas más tarde, Blender difundió un comunicado oficial en el que se refirió a lo ocurrido. En el texto, la empresa aseguró que cumple con todas sus obligaciones laborales y salariales “en tiempo y forma”.

El comienzo de Blender se remonta a 2023. Es un canal de streaming que combina entretenimiento, política y humor. El nombre fue propuesto por Marini, quien imaginaba un canal que mezclara discursos, lenguajes y generaciones.

“Mi rol no es intervenir en las ideas, sino crear plataformas que conviertan voces en conversaciones que importan y que impulsen el crecimiento de una nueva industria”, le señaló el empresario a LA NACION.

La principal figura, en sus inicios, fue Guillermo Aquino. En 2024 se incorporó Tomás Rebord, que hoy conduce uno de los programas más vistos del streaming. A la programación en vivo se le suma la producción de contenidos on demand y eventos especiales como los Stream Lab.

Augusto Marini es presidente y CEO de Cale Group, un Holding de Inversión que se enfoca en el sector energético, de infraestructura, salud, textil y agroindustria

Por otro lado, Marini también es dueño del streaming Carajo, cuya figura principal es Daniel Parisini, más conocido como el Gordo Dan.

Si bien ambos streaming compiten en el mismo medio, se dirigen a públicos completamente diferentes: Blender tiene una mirada cercana al kirchnerismo mientras que Carajo está alineado con las ideas libertarias.