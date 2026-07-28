Quién es Elisa, la flamante esposa de Claudio Rígoli

Este lunes, las imágenes del casamiento de Claudio Rígoli en Monte Isola, un pintoresco municipio de la provincia de Brescia, en la región de Lombardía, Italia, sorprendieron al mundo de la comunicación. Si bien el conductor había notificado que se ausentaría de Telenueve Central (elnueve) para tomarse unas vacaciones, la reciente boda dejó a más de uno sin palabras. A raíz de esto, muchos se preguntan quién es la mujer que se convirtió en la flamante esposa del periodista.

Rígoli junto a su esposa en Italia Captura de video

Elisa Comparín tiene 42 años y mantiene un bajo perfil. Abogada especializada en Derecho Penal, actualmente se desempeña como prosecretaria en la Fiscalía General ante Tribunales Orales en lo Criminal Federal, en el ámbito del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Aunque en ocasiones acompañó a Rígoli a eventos sociales puntuales, siempre procuró mantener su vida profesional y privada reservada de la exposición pública.

Su trayectoria está respaldada por una sólida formación académica: se recibió de abogada en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y luego obtuvo un magíster en Derecho Penal por la Universidad Austral. Desde febrero de 2019 trabaja de manera estable en el ámbito judicial federal.

Elisa tiene 42 años y es abogada (Foto: Instagram/@elicmp_)

La boda se desarrolló en un entorno íntimo en el norte italiano, donde la pareja celebró la unión rodeada de su círculo más cercano y combinó una ceremonia formal con una emotiva bendición de anillos a orillas del lago. Al mantener la reserva que caracteriza a ambos, el momento recién se conoció públicamente a través de la cuenta de Instagram de Elisa, perfil en el que solo cuenta con 1500 seguidores, desde donde se compartieron las postales que recrearon la intimidad de la celebración.

Desde febrero de 2019 trabaja de manera estable en el ámbito judicial federal (Foto: Instagram/@elicmp_)

Según contaron en LAM (América TV), el histórico conductor únicamente avisó en el canal que se tomaría unos días de licencia por vacaciones. “En El Nueve se sorprendieron, nadie sabía nada”, revelaron este lunes en el ciclo conducido por Ángel de Brito, donde detallaron que Rígoli optó por no responder los mensajes de sus colegas durante el viaje para preservar el clima de intimidad.

Claudio Rígoli y su novia se casaron en Italia tras tres años de amor

De hecho, la primicia tomó por sorpresa hasta a sus compañeros más allegados. El periodista Esteban Mirol, amigo de Rígoli, admitió al aire que se enteró del casamiento cuando desde la producción del programa lo consultaron para confirmar la noticia. Tras dar el “sí, quiero” en el lago de Iseo, la pareja continuó su recorrido en viaje de bodas hacia Venecia.

La noticia del casamiento sorpresivo vuelve a poner en foco la vida sentimental del periodista, quien siempre se caracterizó por su bajo perfil. En 2023, los programas de espectáculos llegaron a vincularlo sentimentalmente con la modelo y conductora Pía Slapka, luego de una serie de elogios mutuos al aire y de un divertido intercambio durante una entrevista en La Tarde del 9, aunque ninguno llegó a confirmar un romance.

Pía Slapka y Claudio Rígoli envueltos en rumores de romance en pleno 2023 Archivo

En aquella conversación, Slapka contó que, tras conocerse las versiones, había recibido numerosos mensajes de personas que celebraban la posibilidad de verlos juntos: “La verdad que te felicito”, relató que le decían, a lo que Rígoli respondió entre risas: “Yo creo que no está nada mal, en caso de que sucediera”. La conductora contó además que siempre le había parecido “muy buen mozo” y destacó su elegancia y trayectoria profesional.