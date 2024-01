escuchar

Martina “Tini” Stoessel participó este miércoles de una entrevista junto con Emilia Mernes en el streaming Rumis, del que forman parte Lizardo Ponce, Agustín Sierra, Zaira Nara y Juariu, entre otros. Su hermano menor, Francisco, es uno de los integrantes del ciclo y, como hermana mayor, Tini lo incomodó en vivo.

La cantante sacó a la luz un secreto del menor de los Stoessel, que rápidamente se volvió viral en redes sociales. “Vos, ¿ya te pusiste de novio o siguen todavía…?”, lanzó la cantante sin filtro, dejando en evidencia al joven. Ante esto, los demás participantes del streaming le aseguraron que había “entrado en un problemón”.

Tini Stoessel puso nervioso a su hermano Fran al hacerle una incómoda pregunta en vivo (Fuente: Captura de video/Rumis)

“Era un amor de verano”, advirtió otro de los compañeros de Francisco, a lo que él respondió: “No estoy de novio”. “¿No estás de novio?”, le volvió a preguntar su hermana, mientras que el joven insistió que no. “Pero estás casi, digo, ¿cómo viene?”, lo apuró la cantante, ante lo que su hermano le dijo que “prefería no apresurarse y que no le ganara la ansiedad”.

Segundos más tarde, Tini le consultó si la persona con quien salía estaba en el estudio, algo que también negó. Cachete Sierra contó que “Francisco había dicho que nunca estuvo enamorado” y le preguntó a la artista si había visto a su hermano enamorado: “Sí, lo vi enamorado”, admitió ella y aseguró que fue “de una chica que le partió el corazón”.

Emilia también formaba parte de la mesa del programa y le dijo a Fran Stoessel que “no lo quería juzgar, porque no lo conocía tanto, pero que tenía pinta de ‘picaflor’”. Al joven, desde hace tiempo, se lo vincula con Carola Gil, una de las mejores amigas de su hermana. Pero su relación quedó desmentida días atrás, en el mismo programa de streaming, donde la joven reveló que el chico “era lento” y que la estaba exponiendo.

Si bien Francisco también fue vinculado con Julieta Poggio, luego de que los vieran cenando junto a otras personas, la ex Gran Hermano lo desmintió y admitió que solo mantienen un vínculo amistoso.

La declaración de Tini sobre su relación con Rodrigo De Paul: “Yo no me cargué a ninguna familia como dicen”

La intérprete de la Triple T participó junto a Emilia del programa de su hermano Francisco, Zaira Nara y Lizardo Ponce. Fue ahí que habló sobre su relación con el futbolista de la Selección Argentina y fue punzante contra las críticas que recibió por estar con un hombre que tenía hijos y estaba en pareja cuando la conoció.

“Chicos, yo entiendo lo que están diciendo, pero desde que el mundo es mundo, esto pasa. Que las personas se enamoran a veces estando en pareja y sucede”, arremetió y luego aseveró: “Aparte, ahora me van a tildar de que… Yo no me cargué a ninguna familia. Tengo pruebas, la verdad. Estoy harta de que me digan y me vengan con el tema. No tengo nada que ver con el tema…”.

“Es que claro, no puedo dar mi opinión tranquila porque ya me van a tildar de algo que no fue”, dijo. Y luego completó: “Es verdad que puede pasar que una persona se enamore estando en pareja y yo repito lo que vengo aconsejando siempre, hay que hablar”.