¿Quién es Jenna Ortega, la actriz que interpreta a la nueva Merlina Addams?

Con solo 20 años, Jenna Ortega ya lleva la mitad de su vida actuando ante las cámaras y muestra un nivel de seguridad en sí misma que correspondería a una artista ya consagrada. En medio del éxito por su papel protagónico como Merlina Addams en la recién estrenada serie de Netflix, hacemos un repaso por la corta pero ambiciosa carrera de la joven actriz.

Jenna Ortega, una estrella de raíces latinas en ascenso

De padres con ascendencia mexicana-puertorriqueña, ella fue la cuarta de seis hijos en un barrio mexicano de La Quinta, California, en el Valle de Coachella. Desde muy pequeña la actuación fue su pasión y los comerciales de televisión fueron esa primera puerta que le abrió el paso en el mundo de las cámaras y estudios.

Jenna Ortega Archivo

Desde los seis años, solo deseaba con ser actriz y en el camino hacia su estrellato, su madre fue una de las mejores cómplices. A los 9 años, gracias a un video que su mamá publicó en Facebook, fue descubierta por un director de casting. Así, en menos de un año, Ortega consiguió su primer papel en televisión, en la breve comedia Rob, con Rob Schneider.

A ello le siguieron una lista de papeles, incluyendo el de la joven Jane en Jane the Virgin cuando tenía 10 años y, cuando tenía 12, un papel principal como Harley Diaz en la comedia de Disney Channel Stuck in the Middle, teniendo que dejar sus clases de octavo grado en la escuela para dedicarse a tiempo completo a perseguir su sueño de Disney.

La actriz que pasó de Disney Channel a Netflix

El proyecto juvenil Stuck in the Middle duró tres temporadas, después de las cuales Ortega estaba ansiosa por conseguir papeles más maduros y exigentes. Pero su experiencia en Disney, descubrió, venía con limitaciones.

Muchas veces es el estereotipo de ser una estrella juvenil de Disney puede jugar en contra a quienes desean hacer de la actuación una carrera a largo plazo. Para Jenna Ortega fue duro dejar atrás la imagen juvenil y alcanzar roles en producciones de mayor renombre. Lo importante aquí es que la joven de 20 años lo logró.

En 2018, fue elegida junto a Penn Badgley en la segunda temporada del thriller psicológico You de Netflix. Luego, consiguió su primero de varios papeles de terror en The Babysitter: Killer Queen en 2020. Su papel más destacado -hasta antes del protagónico en Netflix- llegó con The Fallout, estrenada en enero, filme que se centra en las consecuencias de un tiroteo en una escuela. Esta fue la primera vez que Ortega dirigía una película, además de actuar en ella.

Jenna Ortega y Maddie Ziegler en The Fallout Gentileza HBO Max

Jenna Ortega deslumbra con su interpretación de la nueva Merlina Addams

La actriz centennial indudablemente está triunfando como la nueva reina de las scream queens de esta época y poco a poco asegura su lugar como ícono de la generación Z.

Un año después de que la plataforma de streaming Netflix anunciara que la espeluznante y oscura serie estaba en marcha, finalmente podemos ver el trabajo de la protagonista, Jenna Ortega. Con el característico atuendo de Merlina Addams -incluyendo las trenzas y el vestido negro sobre una blusa blanca, la actriz ya se convirtió en la favorita de muchos.

Sin duda, la atención en esta entrega creada por el aclamado director Tim Burton está completamente en la hija de la familia Addams. La serie para jóvenes adultos sigue a Merlina mientras estudia en la espeluznante Academia Nevermore mientras se da cuenta de que tiene habilidades psíquicas.

Jenna Ortega interpreta a Merlina Adamms LISA O'CONNOR - AFP

La malhumorada y traviesa adolescente también tendrá como misión salvar al pueblo de una monstruosa matanza mientras intenta desentrañar el misterio en el que se vieron envueltos sus padres 25 años antes.

El Comercio (Perú)