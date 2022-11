Netflix: Jenna Ortega adelanta cómo será Merlina, la serie de Tim Burton que hace crecer a la hermana mayor de los Addams

La actriz de 20 años habló con LA NACION sobre su protagónico en la serie de Netflix producida y dirigida por Tim Burton que llega este miércoles a la plataforma, y reveló por qué le atraen los proyectos vinculados al terror: “Me gusta todo aquello que incomoda a la audiencia”

Al crecer rodeada de cinco hermanos, Jenna Ortega aprendió que una de las formas cruciales para convivir en armonía era la de entregarse a lo lúdico. “En mi casa nos hacíamos bromas todo el tiempo, nos gustaba molestarnos, pelearnos de manera tonta, creo que desde entonces que empecé a manejar un humor sarcástico que después me permitió conectar con los personajes que interpretaría”, le cuenta a LA NACION la talentosa actriz de 20 años, de ascendencia mexicana y puertorriqueña, que debutó en cine en 2013 en un pequeño rol en Iron Man 3 hasta que, a paso firme, encontró un nicho. Si bien ella no lo estaba buscando (venía de papeles en comedias como Jane the Virgin y Stuck in the Middle), el género de terror sí supo encontrarla y, eventualmente, subyugarla.

“Ahora me inclino hacia todo lo que genere repulsión o miedo, hacia todo lo que incomode a la audiencia”, le revela Jenna a este medio en una entrevista vía Zoom en plena promoción de su flamante protagónico en Merlina, la serie de Netflix que se estrena el miércoles 23, en la que interpreta al emblemático personaje de Merlina Addams, también conocida como Wednesday. La ficción, cuya primera temporada consta de ocho episodios, fue concebida por Alfred Gough y Miles Millar y producida y codirigida por Tim Burton.

Entrevista a Jenna Ortega, protagonista de Merlina

El director de El joven manos de tijera no dudó al momento de elegir a Ortega como la figura central de este spin-off de Los locos Addams que termina siendo mucho más que es eso, una coming of age [ historias de camino a la adultez ] en la línea de los relatos de personajes como Nancy Drew y Veronica Mars, jóvenes resolutivas que se sienten atraídas por los enigmas y que utilizan su astucia para resolverlos, siempre con la seguridad de que el peligro las sobrevolará en ese proceso.

Burton ya había visto trabajos previos de Ortega como el thriller de Netflix, You, en el que la actriz dejó una indeleble marca en su segunda temporada; en el largometraje The Fallout, de Megan Park con el que la joven se desmarcó momentáneamente del terror para ponerse en la piel de una sobreviviente de una masacre escolar; y en el relanzamiento de Scream, la película que le otorgó una popularidad que Merlina seguramente incrementará. En muy poco tiempo, Ortega construyó una filmografía atractiva al equilibrar tanto proyectos más resonantes como la mencionada Scream como su alianza indie con Ti West para X, la primera entrega de la saga comandada por Mia Goth.

Jenna Ortega y su inclinación al terror: "Me gusta incomodar" The Grosby Group

“En cierto punto me identifico con los papeles que interpreto”, confiesa la actriz. “Tengo una tendencia a lo irónico y al humor negro, y en el caso de Merlina, me solían comparar con ella”, añade. Ortega, lejos de emular el trabajo de Christina Ricci en los largometrajes de Barry Sonnenfeld, cuenta que habló del rol solo en una ocasión con la actriz de Yellowjackets, quien en la serie interpreta a Marilyn Thornhill. “Cuando nos vimos por primera vez, no quisimos entablar una charla sobre cada Merlina, simplemente hablamos de la vida, nos queríamos conocer como personas”, cuenta Jenna, cuya Wednesday no solo se inclina definitivamente hacia lo gótico de Burton desde su apariencia sino también desde su forma cruda de decir las cosas, una heroína que halla en el sarcasmo su mejor herramienta, y que en ese punto se emparenta con el trabajo que hizo Kristen Bell en Veronica Mars.

Jenna Ortega como Merlina Addams Netflix

En el caso de Addams, es una detective en formación que se enfrenta también a sus propias debilidades cuando ingresa como estudiante a la academia Nevermore, donde inmediatamente deberá emplear sus conocimientos y habilidades para desentrañar una ola de peligros y forjará amistades que la sacarán de su aislamiento. Así, Merlina es también la historia de una adolescente que descubrirá que no podrá ir sola por el mundo, y esa es la nueva y atractiva faceta que explora la ficción que llega mañana a Netflix con una protagonista a la altura del desafío.

- ¿Qué considerás que se llevará la audiencia de la experiencia Merlina?

- ¡Uy! Realmente pienso que esta serie tiene muchas cosas, creo que todos pueden experimentar. Antes que nada, espero que la pasen bien, que se diviertan, es una propuesta muy divertida, muy lúdica. Por eso creo que el objetivo es que pasen un buen momento y que no se tomen todo tan en serio.

Jenna Ortega en la premiere de Merlina Leon Bennett - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

- ¿Cómo te llegó este proyecto y qué pensaste en un comienzo?

- Un día me llegó un mail que decía que Tim Burton me quería conocer, así que imaginate lo entusiasmada que estaba, porque creo que la mitad de la población sabe quién es Tim Burton (risas). En cuanto a la propuesta en sí, me pareció muy interesante como actriz, porque además el personaje de Merlina es muy icónico, pero acá había un abordaje diferente. Nunca había sido mostrada como una joven latina y eso me emocionaba, era fundamental para mí. Van a ver a un personaje distinto del que ya conocen.

- Tim Burton dirige la mitad de los episodios de la serie, ¿cómo fue ese trabajo en conjunto?

- Es un director con el que es muy fácil trabajar, dialogar, es una persona muy amable, muy cálida. Cuando llega al set conoce los nombres de cada una de las personas del equipo, del elenco y de la producción. Además, le importa colaborar en el trabajo. Cuando empezamos a trabajar juntos siempre me remarcaba lo mucho que le interesaba mi opinión del guion, le interesaba que yo supiera que estaba siendo escuchada, que mi observación también era importante. Por lo tanto, hablamos mucho en el rodaje y además en un momento llegamos a reescribir ciertas cosas cuando algo no nos cerraba. Nos sentábamos a leer los textos y apuntábamos cosas y había un ida y vuelta. Eso me pareció muy dulce su parte. Como director, ¿qué más puedo decir? Es un cineasta icónico, fue maravilloso trabajar con él.

- En Merlina también compartís algunas secuencias con Christina [Ricci] Leí una entrevista que hicieron juntas muy interesante sobre sus respectivas Merlinas ¿Qué significó esa charla para vos? Sé que no querías repetir el mismo abordaje que hizo ella con el personaje

Ortega junto a Oliver Watson, Moosa Mostafa, Gwendoline Christie, Emma Myers, Percy Hynes White, Johnna Dias-Watson, Joy Sunday, Jamie McShane, Christina Ricci, Hunter Doohan, Victor Dorobantu, Catherine Zeta-Jones, Riki Lindhome, Luis Guzmán, Isaac Ordonez y Naomi J. Ogawa en la premiere de Merlina, que llega este miércoles a Netflix Leon Bennett - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

- Es curioso porque esa entrevista que leíste fue la única vez que hablamos de eso. Todas las otras veces, cuando estábamos en el set, nos preguntábamos de dónde éramos y cosas por el estilo para conocernos como personas. Creo que fue porque ella quería que aportara mi estilo al personaje, y eso fue lindo. No estábamos comparando nuestras Merlinas, sino aceptando a cada una de ellas por lo que eran. Eso me gustó porque me sentí libre para hacer mi trabajo, y muy apoyada por Christina. Como persona también puedo decir que es una mujer muy dulce, muy encantadora.

- Estás tomando decisiones muy interesantes en tu carrera, como el giro de timón que hiciste con The Fallout ¿Cómo sabés hacia dónde querés ir? ¿Es instintivo o hay un plan?

"Merlina y yo somos muy parecidas", cuenta Jenna Ortega Netflix

- No, no tengo todo tan planeado, y no sé bien cómo se va dando todo. La única certeza que tengo es que, cuando leo un determinado guion, simplemente siento que es el correcto, que es una serie o película que tengo que hacer. En realidad, quiero hacer todo. Lo más genial de mi trabajo es que todo es distinto, todo es fresco y novedoso, pero también hay una inclinación clara hacia el terror. Me gustan las secuencias donde prima la sangre como las de Scream [la actriz volverá como protagonista de la secuela, Scream 6, con su papel de Tara Carpenter], todo aquello que incomoda a la audiencia. Sin embargo, si veo un proyecto que va por otro camino pero que me representa un desafío, también me gusta hacerlo. Lo importante, siempre, es divertirme. Si me divierte, participo.

- ¿Y qué te divertía de Merlina como personaje? ¿En qué punto hubo una conexión con ella?

- Sentía que podía relacionarme con Merlina porque veía mucho de ella en mí. Además, estaba la gran oportunidad de tomar un personaje tan conocido y querido y contar la historia de manera novedosa. Había como una presión en esto de tomar algo que ya había hecho alguien a quien tanto yo como todos respetan mucho y crear algo distinto. Fue un desafío, pero siempre sentí que lo iba a poder hacer por el modo en el que Merlina dialogaba conmigo.

- ¿En qué actitudes te viste similar a ella?

- Las dos tenemos el mismo humor seco, somos muy directas, nos gusta decir la verdad aunque duela, nos gusta lo que irrita a la gente y nos gusta torturar a nuestros hermanos (risas).

- ¿Torturás a tu hermano menor?

- Sí (risas). Siempre nos peleábamos mucho cuando éramos chicos y jugábamos, así que fue lindo compartir esta experiencia.

- ¿Y qué opinó de tu interpretación?

- Mi familia en general no siempre puede ver todo lo que hago, pero en este caso todos vieron Merlina y les encantó.

La primera temporada de Merlina llega el miércoles 23 a Netflix.