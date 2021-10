Quién es Kenny Palacios, el guardián de los secretos más profundos de Wanda Nara

Estilista personal de Wanda Nara (36), Kenny Palacios (32) es una de las personas que más la conoce. Y ahora, en medio del “Wandagate” -el escándalo desatado por los chats que Mauro Icardi se enviaba con la China Suárez-, el peluquero consolida su mote del guardián de los secretos más profundos de la rubia.

Nacido en el partido bonaerense de San Fernando, Kenny Palacios llegó al mundo de la peluquería y el estilismo casi por casualidad. Un aviso que prometía una rápida salida laboral hizo que se capacitara en lo que hoy es mucho más que su sustento de vida.

Los conocimientos en corte, peinados, color y tratamientos le abrieron la puerta a una nueva vida. Poco a poco, Kenny Palacios se convirtió en uno de los estilistas más distinguidos del jet set nacional e internacional.

Luciana Salazar, Karina Jelinek -con quien también vivió un tiempo en su casa de Nordelta-, Silvina Luna, Vitto Saravia, Victoria y Stefanía Xipolitakis, Floppy Tesouro, Barbie Velez y muchas otras más recurrieron a su expertise. Y por supuesto las hermanas Zaira y Wanda Nara, siendo de esta última su amigo íntimo y persona de suma confianza.

Palacios llegó a la vida de la empresaria a través de su familia. “Una de las primeras de las que me hice amigo fue de Zaira Nara, y ella me fue presentando a la hermana, a otras amigas… Así comenzó todo”, relataba el estilista durante una entrevista con LA NACION, en 2014.

Desde que los chats entre la China Suárez y Mauro Icardi salieron a la luz, Kenny Palacios fue uno de los pilares y sostenes emocionales de Wanda Nara. El estilista no se separó de ella y permaneció en París en medio del infierno que estaba viviendo, según el audio que la blonda le envió a la panelista de Los Ángeles de la Mañana (eltrece), Yanina Latorre.

En diálogo con Latorre, Wanda Nara reconoció que, en medio del escándalo que ocupo la primera plana de medios locales y europeos, estaba atravesando la situación junto a un amigo. Y esa persona no sería otro que Palacios, quien en las últimas horas compartió un posteo junto a ella con la magnífica ciudad europea de fondo. Dada la proximidad entre ambos, no es de extrañar que el estilista no se moverá del lago de su amiga hasta tanto estar seguro de que ella puede afrontar la situación por sus propios medios.