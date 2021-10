Tras el descargo de la China Suárez, Mauro Icardi publicó una íntima foto con Wanda Nara

Mauro Icardi compartió una sensual foto junto a Wanda Nara en su perfil de Instagram, uno de los frentes donde el futbolista parece jugarse el perdón de su esposa tras el escándalo que generaron sus chats con la China Suárez. Esta semana, no solo pasó a seguir solamente a la empresaria en la red social como un gesto romántico, sino que los últimos cuatro posteos subidos por el delantero del PSG son fotos de los dos juntos.

En la imagen que compartió hoy, se puede ver a la pareja en una íntima situación, retratada en blanco y negro. Icardi está en primer plano y Wanda le pasa el brazo por detrás, con la boca cerca de su cuello, como si estuviera a punto de darle un beso. Entre los tatuajes visibles de ambos, se destacan el “Francesca” que el futbolista lleva en el pecho y el “Isabella” que Nara tiene en el brazo. Son los nombres de sus dos hijas, de 6 y 4 años respectivamente.

Mauro Icardi sigue intentando reconquistar a Wanda Nara desde su perfil de Instagram

El deportista etiquetó a su esposa en la foto y acompañó el mensaje con un corazón negro, pero no hizo más comentarios. Los que sí reaccionaron fueron sus seguidores con duras críticas. “Ya está Mauro, ya pasó”, escribió una usuaria; “Ya no entiendo nada”, sostuvo otro, mareado por los rápidos vaivenes del escándalo. “Por qué le echaste toda la culpa a la China, el que falló fuiste tú”, sostiene una de las intervenciones más likeadas.

El descargo de la China Suárez

La cruzada de Mauro por el perdón de Wanda ocurre mientras la opinión pública conoce la versión de la China Suárez, involucrada con el jugador a partir de una serie de conversaciones con cierta chispa que ambos habrían mantenido por redes sociales durante un tiempo.

Luego de ser señalada como la “tercera en discordia” en el matrimonio, la actriz se mantuvo en silencio hasta este miércoles, cuando decidió hacer un fuerte descargo en su perfil tras convertirse en blanco de ataques y memes.

“Escribo esta carta para bajar el ruido externo de mentiras, maltratos y miradas inclinadas en la construcción de historias manipuladas para, una vez más, ser el chivo expiatorio de la violencia mediática”, comienza el texto. “He guardado por mucho tiempo silencio por varias razones. La principal por miedo e inexperiencia. Por no saber cómo nombrar el nivel de mentiras y atrocidades que se dicen para sustentar el minuto a minuto televisivo”, continúa.

Así empieza el descargo que la China Suárez publicó en su cuenta de Instagram Instagram: @sangrejaponesa

Después, Suárez aseguró que el escándalo es parte de “una historia más profunda”: “Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre su palabra, que estaban separados, separándose o que no había conflictos”.

Además, Suárez escribió que “lo que sucedió es una situación que yo no comencé, no provoqué y no alenté” y puso el foco en las conductas masculinas: “No voy a hacerme cargo por mí y por todas las mujeres que son juzgadas siempre, de las actitudes de conquistadores seriales que tienen aprendidas estos varones, y que después bien saben esconder”.

Así, la actriz insinuó que fue Icardi quien inició su intercambio. La respuesta de Wanda no se hizo esperar: la empresaria subió un collage compuesto de fotos de ella y su marido a sus historias de Instagram con un picante mensaje. “De mi familia me encargo yo, de las put... la vida misma (fotos del último mes que fueron publicadas)”, lanzó, contradiciendo la versión de Suárez sobre una supuesta “separación” de la pareja mientras entablaba su vínculo con Icardi.