Se termina Gran Hermano 2026: quiénes son las finalistas y la fecha oficial de la final

Comenzó la cuenta regresiva para el cierre de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) tras la eliminación de Luana Fernández el miércoles 9 de septiembre. De esta manera y por primera vez en la historia del reality en la Argentina, quedaron tres mujeres como finalistas. Enterate quiénes son y qué fecha tiene la última emisión del programa.

Quiénes son las finalistas de Gran Hermano y cuándo termina

Santiago del Moro confirmó que la final de Gran Hermano será el miércoles 16 de septiembre, aunque a partir de este lunes 14 se conocerá quién ocupará el tercer puesto en el podio. Según indicó el conductor, una de las tres ocupantes deberá abandonar la casa más famosa del país y dejará conviviendo a las dos restantes competidoras.

Las tres grandes finalistas de Gran Hermano 2026

Charlotte Caniggia, Yisela “Yipio” Pintos y la tucumana Solange “Sol” Abraham son las tres participantes que pelean por ser las ganadoras del certamen en la edición de Generación Dorada.

El martes 15, los espectadores verán un programa especial íntimo con las concursantes, donde los familiares ingresarán para compartir unas horas y brindarles apoyo. Un día después se conocerá la favorita por el público para obtener el premio mayor.

Gran Hermano confirmó la fecha de la final en sus redes sociales Instagram (@granhermanoar)

Durante la emisión del domingo, Del Moro ingresó a la casa para compartir una cena con las finalistas. Este encuentro permitió la entrega de información del exterior para reducir el aislamiento de las jugadoras.

La eliminación de Luana Fernández ocurrió tras un mano a mano con Yisela Pintos. La participante saliente expresó al respecto: “Que gane la mejor, la que el supremo elija, como dice Santi”.

El desenlace de esta edición tendrá a una mujer como ganadora. La última vez que ocurrió esto fue en 2007 con Marianela Mirra, mientras que Viviana Colmenero había sido la primera en obtener el título, en la edición 2002/03.

Después de la salida de Luana, las jugadoras empezaron a vivir la final. Caniggia expresó el estado de su competencia: “Lo estoy dando todo, no sé si se dan cuenta”. Por su parte, Sol agradeció el respaldo recibido de los espectadores, a la vez que Yipio llegó a la definición después de protagonizar el duelo que dejó afuera a Fernández.

Luana Fernández quedó eliminada de Gran Hermano el miércoles 9 de septiembre Prensa Telefe

Tras la gran final del miércoles 16, el jueves 17 de septiembre se emitirá la Noche de Campeonas, la cual marcará el cierre total de esta edición del formato televisivo. La expectativa crece en el público ante la cercanía de la decisión que determinará a la nueva campeona de Gran Hermano, tras lo que fue la consagración de Santiago “Tato” Algorta en la edición anterior.

El premio que entregará Gran Hermano

La ganadora de Gran Hermano Generación Dorada recibirá 70 millones de pesos, una casa prefabricada y un reintegro de gastos con tarjeta de crédito mediante una billetera virtual. El segundo puesto obtendrá una casa y 20 millones de pesos, y el tercer puesto 10 millones de pesos.

Santiago Del Moro anunció los premios que recibirán las participantes de Gran Hermano

Según informó Del Moro, los premios se entregarán un día después de la final en la Noche de las Campeonas. Además, adelantó que habrá premios especiales para el resto de los jugadores de la temporada.