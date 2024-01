escuchar

Susana Giménez cumplió este lunes 29 de enero 80 años y lo celebró con una fiesta de lujo en Punta del Este, destino que eligió hace más de un año para instalarse de manera definitiva. En el marco de su aniversario de vida, la diva de los teléfonos convocó a diferentes personalidades del ambiente artístico y los invitó a su famosa estancia, La Mary. Mediante las redes sociales, se conocieron algunos de los detalles de la velada y qué tipo de regalos le entregaron.

A pesar de la fama, los viajes y todo lo que consiguió a lo largo de estas ocho décadas, los obsequios de sus familiares y amigos son objetos muy preciados por la conductora que esperó hasta lo último para abrirlos uno por uno. Fiel a su estilo, prefirió la simpleza y humildad, por lo que hizo una advertencia a todos y señaló que prefería utensilios de cocina. Sin embargo, Pia Shaw adelantó en el programa A la barbarossa (Telefe), que Cristian Castro le daría un perro. “Creo que va a ser el mejor de la noche. Es algo que le va a fascinar, nadie más lo pudo haber pensado”, expresó el cantante mexicano.

Asimismo, en Mañanísima (eltrece), Carmen Barbieri y su equipo enseñaron algunos detalles de lo que cada famoso le regaló a Giménez. “No quería algo muy grande”, indicaron desde el matinal y coincidieron con el curioso pedido.

Según indicó la notera Mayra Núñez, mandó una lista con todo lo que le hacía falta, “cosas simples”. “Por ejemplo, Wally Diamante le regaló 12 vasos de agua”, comentó en las inmediaciones del monumento La Mano de playa brava, en Punta.

Susana es fanática del helado, pero en diferentes reuniones con amigos comentaba que no tenía la cuchara especial para servirlo. Es por eso que Teté Coustarot, anonadada con la situación, se ofreció a entregarle una, además de algunos adornos de plata para la cocina. “Ellas se juntan y Teté dice que no puede ser que no tenga una cuchara (...) Ya había dicho en su programa de radio que nadie le regale una cuchara porque lo iba a hacer ella”, reveló la periodista.

Quien no podía faltar es su amigo íntimo, Alejandro Wiebe, conocido como Marley. Si bien hace años le dio una Alexa -asistente virtual desarrollado por Amazon, con altavoz inteligente- en esta oportunidad fue por algo mucho más grande. “Ahora le trajo todos los enchufes de Alexa para poner en la casa y hacer de La Mary una casa inteligente”, deslizó la cronista, al tiempo que Estefanía Berardi completó: “En una entrevista, ella vio que Marley tenía el de prender las luces y manifestó que lo quería”.

Darío Turovelzky fue uno de los que más se la jugó y le llevó una docena de rosas por cada año que cumplió, por lo que la estancia se llenó de 960 flores en conmemoración a la diva. “Se imaginan el ramo gigante”, opinó Mayra. Además, evidenció que desde temprano, mucho antes del festejo, el personal hizo arreglos florales en toda la casa, incluso con propias de algunas florerías que le hicieron llegar como modo de presente.

Hacia el cierre, la periodista manifestó que muchos de los famosos se abstuvieron de dar a conocer los regalos para Giménez. Uno de ellos fue Ricardo Darín, que subrayó: “Primero que lo vea Susana y después que lo vean ustedes”. “Lo mismo Fernando Burlando, que llegó con Barby Franco. Atrás de su Raptor tenía unas bolsas gigantes rosas, con unos moños. Y dijo: ‘Me voy a reivindicar de las herramientas que le di el año pasado y este año vengo con el mejor regalo de todos’”, cerraron en el ciclo de eltrece.