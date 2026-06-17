Quién es la nueva novia de Ian Lucas con la que el youtuber se mostró en el Mundial

Después de varios meses en los que estuvo en el centro de la escena por su romance con Evangelina Anderson, de la que la exvedette prefirió callar, Ian Lucas se dio una nueva oportunidad para el amor. En medio del debut de la selección argentina en el Mundial, el joven youtuber, que se encuentra en Miami junto a Marley, reveló quién es la mujer que le robó el corazón.

Marley fue quien reveló al aire de Por el mundo (Telefe) el nuevo romance de Ian Lucas

La noticia, que circulaba desde hace algunos días, fue confirmada este miércoles por Paula Varela en Intrusos (América TV). “Bueno, si se puede blanquear, blanqueamos acá en Intrusos el amor”, anunciaron al aire. Con esa autorización, el panel mostró las fotos y videos exclusivos de la pareja, que hasta ese momento solo había sido captada de manera fugaz en la vía pública.

Las imágenes de Ian Lucas junto a Renata, su nueva novia (Foto: Captura TV)

En ese sentido, la panelista recordó el primer indicio del romance: “Lo habían agarrado. ¿Te acordás que habíamos puesto acá un video donde estaban en un carrito de la costanera? Con un choripán ahí en un auto y qué sé yo, que los habían agarrado y como que ellos no confirmaban”. Sin embargo, las dudas quedaron atrás cuando la periodista cerró con la confirmación definitiva: “Bueno, esta es Renata Mónaco, es la novia, ya es oficial”.

Las imágenes de Ian Lucas junto a Renata, su nueva novia (Foto: Captura TV)

Las imágenes no sembraron dudas. La primera foto los ubicó en los alrededores del estadio durante el debut de La Scaloneta en el Mundial: allí se los vio caminar juntos y camuflados entre los hinchas, él con la camiseta alternativa y ella con la celeste y blanca. El resto del material los mostró ya en las tribunas. Primero, una toma de ella de espaldas con el pelo largo y suelto; después, una foto de los dos frente a frente, muy cerca, con él atento a la pantalla de su teléfono.

Con más de 19.000 seguidores en Instagram y 100.000 en TikTok, la modelo e influencer comparte parte de su vida cotidiana y viajes, además de posar frente a las cámaras con total naturalidad.

Renata Mónaco es modelo e influencer (Foto: Instagram/@renaamonaco)

Qué dijo Evangelina Anderson tras el romance de Ian Lucas

Más tarde en Primicias Ya (América TV) se refirieron al incipiente noviazgo del último ganador de MasterChef Celebrity (Telefe) e insinuaron que “no daban las fechas” entre la finalización de su fugaz romance con Evangelina Anderson y el inicio de su relación con Renata Mónaco.

Ian Lucas y Evangelina Anderson en tiempos felices

En ese sentido, Santiago Sposato aseguró: “Evangelina fue el 30 de diciembre a Punta del Este. La vimos en un evento de prensa, pero todos decían que había ido a buscar a Ian Lucas, que estaba pasando sus días en un barco con amigos... ¿Dónde conoció a Renata Mónaco? En Punta del Este, en un barco con amigos“.

La palabra de Evangelina Anderson tras la confirmación del romance de Ian Lucas

Tras los dichos del periodista, desde el ciclo que conducen Marina Calabró y Luis Ventura fueron en busca de la palabra de Anderson, quien entre risas respondió: “¿Qué te puedo decir? Es lo mismo que me vengas a decir que el Chino Leunis tiene nuevo trabajo o el Turco (García) está en el streaming... Qué sé yo. Son compañeros del trabajo".

Y cerró: “Les deseo todo lo mejor. No me molesta, pero me molesta que me sigan preguntando por lo mismo. Me parece un tema que ya fue”.