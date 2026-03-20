Quién es Ian Lucas, el ganador de MasterChef Celebrity: millones de seguidores, perfil familiar y un romance polémico

“Es un sueño haber compartido esto con ustedes. Siento que con trabajo y esfuerzo llega todo”. Con esas palabras, Ian Lucas definió su paso por MasterChef Celebrity, luego de que el jurado compuesto por Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular lo consagrara ganador de la última edición del programa conducido por Wanda Nara.

El flamante vencedor, que compitió en la gran final con Sofía “La Reini” Gonet, se impuso con un menú de tres pasos con el que homenajeó a su propia infancia y a su abuela. La apelación a sus orígenes fue uno de los distintivos del participante, que se mostró en todo momento como un chico “familiero”, correcto, esforzado y también un poco “rompecorazones”.

Si bien para muchos su cara era desconocida hasta su desembarco en el reality culinario de Telefe, Ian Lucas, de 27 años, cuenta con más de 37 millones de seguidores en YouTube, seis millones en Instagram y 17 millones en TikTok sumados a unos 260 millones de “Me Gusta”.

Su recorrido por las plataformas comenzó en su infancia: empezó a grabar videos cuando tenía 13. Era su “método de escape” para enfrentar la separación de sus padres. Luego empezó a viajar por el país y a hacer presencias en matinés, mientras daba sus primeros pasos como modelo.

Después, coqueteó con la actuación. Participó en las series de Disney O11CE y Soy Luna y mostró su talento para la música en el programa Laten corazones (Telefe), donde tuvo la posibilidad de reconectarse con su padre Gustavo de Mendonça, líder del grupo musical Los Tulipanes.

Ian Lucas y su hermano menor junto a su padre, Gustavo Gentileza

En esos tiempos, todo lo que ganaba lo aportaba para los gastos de la casa. Según él mismo se define, era un adulto en el cuerpo de un niño.

Su madre siempre fue su gran pilar. “Ella nunca entendió el mundo de las redes, pero siempre se prestaba para lo que necesitaba. Yo le decía: ‘Ma, vamos a grabar un video’ y ella venía. Yo me grabé y me edité por siete años, después le enseñé a editar y me empezó a editar ella. Ella estaba en un trabajo que no la pasaba bien, primero como instructora de pilates y después estuvo unos meses en un banco y el jefe la trataba mal. Volvía llorando y le dije que renuncie. Ella me decía: ‘¿De qué vamos a vivir?’. A mí con los videos económicamente no me estaba yendo tan bien porque no le encontraba la vuelta todavía. Le dije: ‘Arriesgate, de alguna manera lo hacemos’. Y le enseñé a editar mis videos, gracias a eso yo tenía más tiempo de grabar más hasta que en 2020 le empecé a dedicar de lleno a YouTube y ahí me cambió la vida”, dijo el influencer en una entrevista con LA NACION en diciembre pasado.

El youtuber estuvo acompañado en la final por su madre, su hermano, su abuela y un amigo Adrian Diaz Bernini

Ese salto de fe terminó siendo la mejor decisión que pudieron haber tomado. La carrera de Ian Lucas creció a pasos agigantados: revolucionó las redes con sus videos, se lanzó como cantante, hizo colaboraciones con La Joaqui y Luck Ra y se ganó no solo el cariño, sino también el apoyo de sus fanáticos.

Pero el reconocimiento vino de la mano de las críticas y los cuestionamientos por su edad y su estilo de vida. “Hoy mi realidad económica es muy distinta a cuando nací y tal vez juzgan cómo me visto, cómo me arreglo; hay gente que lastima y yo pienso: ‘Si supiera... Vení a mi barrio, que te lo presento’. No pasa ni por la esquina. Siento que ese es el gran éxito: haber salido de ahí, haber podido sacar a mis abuelos del barrio, a mi mamá, a mi hermano. Yo sufrí mucho la delincuencia también, o sea, a mis abuelos les robaron varias veces, a mí me pusieron un fierro en la cabeza, me agarraron de rehén cuando tenía seis años”, reveló en su charla con este medio.

Durante su estadía en el reality de cocina, el nombre de Ian Lucas comenzó a ser mencionado en los programas de espectáculos, no tanto por su performance culinaria, sino por el romance que vivió con una de sus competidoras, Evangelina Anderson.

Ian Lucas y Evangelina Anderson, un romance que nació en el reality

Y si bien en un principio ninguno de los dos quiso encarar el tema públicamente, se mostraron juntos y evidenciaron una clara complicidad delante y fuera de cámara. Incluso hasta aparecieron fotos de ambos a los besos, las cuales confirmaron que efectivamente existió un romance. Sin embargo, la exvedette aseguró que todo surgió a partir de un shippeo y que solo decidieron seguir con el juego mediático. En una entrevista con LAM (América TV) Anderson definió al influencer como “un bombón”, pero remarcó que era “muy chiquito” para ella y que no estaba en la misma etapa.

Esto al youtuber no le gustó nada. E hizo un fuerte descargo en Instagram donde apuntó contra Evangelina: “En todas las declaraciones ajenas se ningunea el cariño que realmente existió en esa intimidad. Sinceramente, lastima ver cómo esa persona lo desmerece y desmiente reiteradamente cada vez que tiene la oportunidad, sin importar cómo me puedo sentir yo con esa mentira. Sobre todo, cuando siempre la historia fue otra”.

Si bien dio cuenta de que aquel romance ya era cosa del pasado y que el final de la relación le resultó extremadamente doloroso, aseguró que con Anderson estaba “todo bien”. “Nos veíamos y a veces quedaban cosas, como pasa cuando te ves con alguien. Pero ya está, esto fue el año pasado, fue hace un montón. Tema cerrado para mí”, dijo en Puro Show (eltrece).