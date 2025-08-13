Quién es la pareja de Julieta Prandi

El empresario Claudio Contardi recibió este miércoles una condena de 19 años de prisión por el abuso de su exesposa, Julieta Prandi. La modelo escuchó el veredicto en los tribunales de Zárate-Campana junto a su actual pareja, Emanuel Ortega, quien fue un pilar fundamental durante todo el proceso judicial.

Quién es Emanuel Ortega, el novio de Julieta Prandi

Emanuel Ortega es un cantante y compositor argentino que ocupa un lugar central en la vida de Julieta Prandi desde el inicio de su relación, en un momento de gran vulnerabilidad para la conductora. El vínculo comenzó en plena pandemia a través de un mensaje en Instagram.

"Es de fierro, es increíble, es mi sostén, es mi amor", declaró la modelo sobre su pareja

Ortega tuvo una participación clave en el proyecto más personal de Prandi, su libro autobiográfico Yo tendría que estar muerta. El músico compuso la canción “Presa” para acompañar la obra. Él mismo describió la intensidad de ese proceso creativo. Afirmó que la lectura del libro lo movilizó profundamente y que no pudo continuarla por la cercanía que sentía con el relato.

Antes de conocer a Prandi, Emanuel Ortega tuvo una larga relación de veinte años con la exmodelo Ana Paula Dutil, con quien tuvo dos hijos, India y Bautista. La pareja se separó en 2018. Dutil describió la ruptura como un proceso sano y de mutuo acuerdo.

Ortega compuso la canción ‘Presa’ para el libro autobiográfico de Prandi, "Yo tendría que estar muerta" Valeria Rotman

Cómo fue la participación de Emanuel Ortega en el juicio contra Contardi

La presencia de Emanuel Ortega fue crucial en la jornada de este miércoles. Horas antes de conocerse la sentencia, Julieta Prandi lo definió con palabras contundentes ante la prensa. “Es de fierro. Es increíble, es mi sostén, es mi amor”, declaró la modelo. Añadió que es un “campeón” y “el mejor”.

El propio músico, desde el asiento del conductor del vehículo que los trasladaba a Campana, agradeció el apoyo a su pareja. “Gracias a ustedes por apoyarla a ella, porque a la vez están mandando un mensaje a miles de mujeres que necesitan que este día cambie para bien las cosas”, expresó Ortega.

La condena fue por abuso sexual con acceso carnal reiterado, violencia psicológica y económica y amenazas Fabián Marelli

Una condena por un calvario de años

La sentencia de 19 años de prisión para Claudio Contardi cierra un capítulo de más de cinco años de lucha judicial. El empresario fue encontrado culpable de abuso sexual con acceso carnal reiterado, violencia psicológica, violencia económica y amenazas. El fiscal había pedido 20 años de prisión y la querella, 50.

Durante el juicio, Prandi relató un calvario. Los ataques sexuales comenzaron en 2015. Afirmó que fue sometida, aislada de su entorno y despojada de sus recursos económicos. “No fui violada una vez, sino infinidad de veces”, declaró en sede judicial. Testigos de su entorno y peritos psicólogos respaldaron su testimonio.

Palabra Julieta Prandi tras condena

Julieta Prandi ingresó al recinto justo después y se desplomó. Tuvo que ser sostenida por sus acompañantes y luego asistida por personal del SAME debido a una descompensación. Una vez estabilizada, la modelo habló con LA NACION. “Le digo a las personas que están viviendo estas situaciones y todavía no obtienen justicia, que tengan esperanza, porque ahora pueden animarse a denunciar”, señaló.

También realizó una fuerte crítica al sistema. “Después de todos estos años, creo que debería cambiar la Justicia. Que cambie para no revictimizar más a las víctimas. El proceso no puede ser digno de 10.000 apelaciones, mientras ellos siempre gozan de libertad. Las pericias tienen que ser obligatorias”, afirmó.

Claudio Contardi, exmarido de Prandi, fue condenado a 19 años de prisión por abuso Gentileza Policia PBA

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.