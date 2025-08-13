El duro testimonio de la madre de Julieta Prandi: “Fueron muchos años de padecimiento”

Este miércoles 13 de agosto la expareja de Julieta Prandi, Claudio Contardi, fue condenado a 19 años de prisión. El Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana resolvió condenarlo por ser autor penalmente responsable del delito de abuso sexual agravado y ordenó su inmediata detención.

La modelo y conductora estuvo acompañada de su familia y su novio Emanuel Ortega. Entre ellos, su madre, Claudia Caballero, habló con la prensa antes de darse a conocer la condena. En ese contexto, habló de lo que sufrió su hija durante su matrimonio con Contardi y pidió justicia. “Estamos ansiosos que se cumpla la ley”, declaró. A su vez, expresó su deseo de que, no solo fuera condenado, sino que “también detenido”. Finalmente eso sucedió.

La llegada de la madre y el padre de Julieta Prandi a los tribunales de Campana Fabián Marelli

También recordó el sufrimiento que tuvo ella y su marido por la distancia que tomó Prandi durante el matrimonio con Contardi. Por cuatro años, la conductora no tuvo contacto con su familia. “Fueron muchos años de padecimiento y de distancia. Perdí cinco años sin haber podido disfrutar a Julieta y a los nenes, sin conocer a Rocco”, se lamentó al recordar que en los primeros años de la vida de su nieto no la dejaron verlo.

Además, informó que en los últimos días ella y su marido fueron custodiados, en el marco del juicio de su hija. "Todo el tiempo. Gracias a Dios estuvimos con seguridad. [Contardi] es una persona peligrosa", señaló.

Por otro lado, Caballero acusó a Contardi quitarles dinero a ella y a su marido, quien lo acusó de estafa ante la justicia. “Nos sacó 33.000 dólares para alquilar un local. Obviamente, la plata la pusimos nosotros. Nunca más vimos ese dinero de parte de él”, determinó.

Julieta Prandi festejando con su madre, Claudia Caballero, al darse a conocer el veredicto Fabían marelli

Hace cinco años que la familia Prandi espera la condena del exmarido de la modelo y conductora. La denuncia original que presentó Julieta detallaba múltiples episodios de abuso ocurridos durante su matrimonio, que duró una década y culminó en un conflictivo divorcio.

El juicio, que generó gran atención mediática, se centró en el testimonio de Prandi, quien relató los abusos sufridos y las consecuencias psicológicas que estos le causaron. La fiscalía había solicitado una pena de 22 años, mientras que la defensa de Contardi buscaba su absolución, argumentando la falta de pruebas concretas. Sin embargo, el Tribunal consideró que las pruebas presentadas y el testimonio de la víctima eran suficientes para dictar una sentencia condenatoria. Además de la pena de prisión, Contardi deberá someterse a un tratamiento psicológico y se le impusieron restricciones de acercamiento a Prandi y a sus hijos.

Habla Julieta Prandi tras condenar al exmarido a 19 años de prisión

La reacción de Julieta Prandi tras conocer el veredicto fue de alivio y satisfacción. “Le digo a las personas que están viviendo estas situaciones y todavía no obtienen justicia, que tenemos esperanza, porque ahora pueden animarse a denunciar. Entiendo que va a ser un antes y un después en la justicia. Costo muchísimo”, declaró en los tribunales. A su vez, la modelo agradeció el apoyo recibido por su familia, amigos y seguidores, y destacó la importancia de denunciar este tipo de delitos para romper el silencio y proteger a otras posibles víctimas.