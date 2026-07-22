Mia Khalifa volvió a burlarse de la derrota de la selección argentina y apuntó contra Enzo Fernández

Luego de haber generado polémica por un video donde simuló cantar la canción “La perla” de Rosalía -publicación que la artista española compartió y generó indignación entre los argentinos-, la modelo libanesa nacionalizada estadounidense Mia Khalifa volvió a burlarse de la selección argentina, en este caso con el foco puesto en el volante Enzo Fernández.

El tuit de Mia Khalifa

La actriz publicó en sus redes dos imágenes del mediocampista de la albiceleste: en la primera se observa el festejo de gol de Fernández luego de anotar el primer gol contra Inglaterra en la semifinal del Mundial, en un partido que Argentina ganaría por 2 a 1.

A esa imagen le sumó el momento de la expulsión del futbolista por doble amarilla en la final contra España, tras la falta que cometió contra Pau Cubarsí.

Khalifa ya se había burlado del equipo que dirige Lionel Scaloni mediante un video donde simuló cantar la canción “La perla” de Rosalía. Acompañó esa imagen con una leyenda que decía “Así suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas”, en alusión a la selección argentina.

Mia Khalifa (Fuente: Instagram/@miakhalifa)

El post se viralizó y el escándalocreció cuando Rosalía decidió repostearlo con un fragmento de la canción de fondo: “La decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía”.

Por la polémica que generó, ambas artistas decidieron eliminar la publicación de sus respectivas redes sociales.

Apuestas contra Argentina

Khalifa ya había demostrado su disgusto con la selección argentina durante la Copa del Mundo al exhibir las distintas apuestas que hiciera en cada uno de los partidos.

En la semifinal, auguró un 3 a 2 de Inglaterra aunque advirtió que su apuesta no se debía a los rendimientos de Harry Kane o Jude Bellingham sino a la “necesidad” de que ganara el “menor de los dos males”.

“Hinchar por alguien en este partido es como en las elecciones de 2024. Sombrío. Desolador. Deprimente. Sepan que, incluso con todo eso en contra de Inglaterra, prefiero mil veces verlos en Nueva York enfrentándose a España antes que ver a Messi un minuto más en este Mundial”, manifestó la actriz.

Khalifa, con la camiseta de Lamine Yamal de Barcelona Redes

Y aclaró: “No le tiro hate porque sea fanática de [Cristiano] Ronaldo ni de nadie en particular, para el caso. Le tiro hate por lo sucio que es el equipo de Argentina. Prefiero ver a una superpotencia colonial avanzar en el Mundial antes que a esos guerreros del VAR”, agregó Khalifa.

También compartió que apostó US$1.000.000 por un triunfo de España en la final y se llevó como recompensa US$650.000.

“Estoy apoyando a España y en contra de Argentina únicamente por el amor al juego de odiar”, había expresado previo al resultado, antes de definir: “Solo sepan que estaba preparada para ir en contra de Argentina hoy, sin importar qué”.