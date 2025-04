La contundente decisión de Emily Ceco tras la filtración de los violentos videos de su abogado, Roberto Castillo

El escándalo que envuelve a Roberto Castillo no da tregua. Luego de la filtración de unos explosivos videos en los que el abogado insulta a la madre de sus hijas, el conflicto con Daniela Vera Fontana escaló aún más. Pero los problemas del abogado no terminan allí, porque la polémica llegó a oídos de una de sus clientas, Emily Ceco, la exparticipante de Love is Blind (Netflix) que lo contrató para su disputa legal contra Santiago Martínez por violencia de género. A raíz de todo lo sucedido, la joven decidió tomar distancia y sacarlo de su defensa.

En las imágenes que se viralizaron se puede ver a Castillo completamente fuera de control, gritar e insultar de manera agresiva a su expareja. En los diversos videos que salieron a la luz, el abogado lanza reiteradas descalificaciones, refiriéndose con un tono violento y hostil hacia la madre de sus hijos.

Tras todo este revuelo, la exparticipante del reality de Netflix expresó en sus redes sociales su incomodidad frente a los hechos que quedaron al descubierto y anunció la decisión que tomó. “Hoy me toca tomar una decisión difícil, pero necesaria”, comenzó Emily para comunicar públicamente el final de su vínculo profesional con Castillo. “Ante los hechos de público conocimiento que involucran al doctor Castillo, he decidido que ya no me represente legalmente en la causa que llevo adelante”, agregó la joven.

El comunicado de Emily Ceco mediante sus redes sociales (Captura: Instagram @cecoemily)

Acto seguido, Ceco explicó el motivo detrás de su tajante decisión: “Como sobreviviente de violencia de género, no puedo permitirme estar acompañada por alguien que, según se ha mostrado públicamente, ha ejercido violencia también. Esto no solo me afecta profundamente a nivel personal, sino que también va en contra de todo lo que estoy luchando por sanar y defender”.

Finalmente, la participante de Love is Blind se refirió a la continuidad de su caso y a su nueva búsqueda de un representante legal. “Estoy en búsqueda de un nuevo abogado/a que me acompañe con el compromiso, la sensibilidad y el respeto que esta situación requiere. Gracias a quienes me están acompañando en este proceso, y gracias por el respeto hacia esta decisión”, concluyó.

La primera reacción de Emily Ceco tras los videos de Roberto Castillo

Lejos de la postura que finalmente adoptó, la primera reacción de Emily Ceco fue diferente. Por lo que dieron a conocer en Puro Show (eltrece), al tomar conocimiento de la situación por primera vez, la joven aseguró que se banalizaba la violencia. Sin embargo, poco después cambió de parecer y decidió enviarle un mensaje privado a la periodista Fernanda Iglesias para rectificar su postura.

Emily Ceco decidió ponerle punto final de su vínculo profesional con Castillo

“Quiero que le pidas disculpas de mi parte a Daniela, como mujer me siento avergonzada por lo que dije”, comienza el mensaje que Emily le envió a Iglesias a través de Instagram. Y continuó: “Siempre del lado de las mujeres. Me solidarizo mucho con ella, jamás pensé que el trasfondo era de esta dimensión, sufrí la misma violencia y es imposible no empatizar con ella y rememorar mil cosas”.

Asimismo, después de expresar su postura, Ceco reconoció que su opinión inicial había sido errónea y basada en una visión parcial de los hechos. “En este momento me estoy replanteando que Castillo siga representándome como abogado”, decía al final del mensaje.

