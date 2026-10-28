Quién fue eliminado de MasterChef Celebrity este martes 27 de octubre

El reality culinario MasterChef Celebrity (Telefe) ya tiene un nuevo eliminado y desde que empezó el certamen son cuatro las figuras que salieron de la competencia, por lo que es importante conocer quién se fue del show ayer.

Wanda Nara conductora de Masterchef Santiago Filipuzzi

En la gala de eliminación los concursantes tenían como desafío preparar un lemon pie, una clásica receta de la pastelería que complicó los planes de varios y que, definitivamente, fue el motivo de expulsión de uno de los competidores.

Quién se fue de MasterChef ayer

El último eliminado de Masterchef Celebrity fue el cantante y compositor Alejandro Lerner, que presentó un postre que no conformó al jurado por algunas deficiencias de cocción y por la confusión en los ingredientes de la receta.

La preparación, de acuerdo al criterio de los tres evaluadores de los platos, no cumplió con los requisitos básicos, algo que se repitió en otras performances, que quedaron al borde de la eliminación.

Alejandro Lerner se fue de Masterchef Celebrity Adrian Diaz Bernini

Quiénes fueron eliminados de Masterchef Celebrity 2026

Pachu Peña

Paula Trapani

Morena Beltrán

Alejandro Lerner

Quiénes continúan en MasterChef Celebrity

Estos son los participantes que permanecen en MasterChef Celebrity:

Campi

Josefina “China” Ansa

Diego Ramos

Edith Hermida

Elizabeth Vernaci

Grego Rossello

Hernán Coronel

Julieta Poggio

Julieta Nair Calvo

Karina Mazzocco

Mike Amigorena

Lizy Tagliani

Luciana Geuna

Luck Ra

Marta Fort

Nazareno Casero

Pablo Giralt

Pablo Migliore

Rocío Robles

Sebastián Presta

Cómo ver MasterChef Celebrity en vivo

MasterChef Celebrity se puede ver en vivo por televisión en Telefe de domingo a jueves a las 22.15. A continuación, este es el número del canal en la grilla televisiva, según la distribuidora de cable:

DirecTV: canal 123 (1123 en HD).

Cablevisión / Telecentro: canal 12.

Flow: canal 10.

Telecentro Play: canal 12 y 1001 (según formato).

A su vez, también se transmite por streaming. Por un lado, está disponible por Max, donde los episodios se emiten en simultáneo y luego quedan disponibles para verlos en cualquier otro momento después de su transmisión. Además, se puede seguir a través de YouTube y Twitch por Streams Telefe.