Quién fue eliminado de MasterChef Celebrity este martes 27 de octubre
El cuarto eliminado quedó afuera por un lemon pie preparado con otros ingredientes; quiénes siguen en carrera en la competencia
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El reality culinario MasterChef Celebrity (Telefe) ya tiene un nuevo eliminado y desde que empezó el certamen son cuatro las figuras que salieron de la competencia, por lo que es importante conocer quién se fue del show ayer.
En la gala de eliminación los concursantes tenían como desafío preparar un lemon pie, una clásica receta de la pastelería que complicó los planes de varios y que, definitivamente, fue el motivo de expulsión de uno de los competidores.
Quién se fue de MasterChef ayer
El último eliminado de Masterchef Celebrity fue el cantante y compositor Alejandro Lerner, que presentó un postre que no conformó al jurado por algunas deficiencias de cocción y por la confusión en los ingredientes de la receta.
La preparación, de acuerdo al criterio de los tres evaluadores de los platos, no cumplió con los requisitos básicos, algo que se repitió en otras performances, que quedaron al borde de la eliminación.
Quiénes fueron eliminados de Masterchef Celebrity 2026
- Pachu Peña
- Paula Trapani
- Morena Beltrán
- Alejandro Lerner
Quiénes continúan en MasterChef Celebrity
Estos son los participantes que permanecen en MasterChef Celebrity:
- Campi
- Josefina “China” Ansa
- Diego Ramos
- Edith Hermida
- Elizabeth Vernaci
- Grego Rossello
- Hernán Coronel
- Julieta Poggio
- Julieta Nair Calvo
- Karina Mazzocco
- Mike Amigorena
- Lizy Tagliani
- Luciana Geuna
- Luck Ra
- Marta Fort
- Nazareno Casero
- Pablo Giralt
- Pablo Migliore
- Rocío Robles
- Sebastián Presta
Cómo ver MasterChef Celebrity en vivo
MasterChef Celebrity se puede ver en vivo por televisión en Telefe de domingo a jueves a las 22.15. A continuación, este es el número del canal en la grilla televisiva, según la distribuidora de cable:
- DirecTV: canal 123 (1123 en HD).
- Cablevisión / Telecentro: canal 12.
- Flow: canal 10.
- Telecentro Play: canal 12 y 1001 (según formato).
A su vez, también se transmite por streaming. Por un lado, está disponible por Max, donde los episodios se emiten en simultáneo y luego quedan disponibles para verlos en cualquier otro momento después de su transmisión. Además, se puede seguir a través de YouTube y Twitch por Streams Telefe.
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