Quién ganó el Martín Fierro de Oro de la Música 2026
La celebración se dio este miércoles en el teatro Tango Porteño y reunió a los exponentes de la industria musical
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Este miércoles se produjo el debut de los Martín Fierro de la Música 2026. El evento se celebró en el teatro Tango Porteño, ubicado en el centro de la ciudad de Buenos Aires, y fue organizado por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra). Quienes estuvieron a cargo de la conducción fueron Hernán Drago y Edith Hermida.
Quién ganó el Martín Fierro de Oro de la Música 2026
Como se acostumbra en esta premiación, un artista se consagró como el máximo ganador de la noche. En este caso, quien se llevó esa distinción fue Abel Pintos, quien obtuvo el Martín Fierro de Oro de la Música 2026
Tras ser informado sobre el premio, Pintos subió al escenario, agradeció a los conductores y recibió la estatuilla por parte de Facundo Ventura, hijo de Luis, presidente de APTRA.
“Se lo quiero dedicar a mi viejo, a mi vieja y a mis dos hermanos, Ariel y Andrés, que fueron las primeros cuatro personas del mundo que creyeron en mí. Dios es música, así que gracias a la música y gracias a Dios, por tanto. Los quiero mucho. Muchas gracias de todo corazón”, celebró Abel cuando subió al escenario.
Pintos nació el 11 de mayo de 1984 en la localidad de Ingeniero White, Bahía Blanca. Quien descubrió su talento fue Raúl Lavié en una de sus tantas presentaciones por su provincia natal. A lo largo de su carrera grabó 15 discos y tuvo muchísimas distinciones que lo colocaron como un ícono del folclore nacional.
Todos los ganadores del Martín Fierro a la Música 2026
Mejor show en vivo: María Becerra, Quimera Show 360° en River
Mejor Álbum: Quimera, de María Becerra
Mejor Canción: Luck Ra y Miranda!, “Tu Misterioso alguien”
Mejor Colaboración: Turf y Lali, “Loco un poco”
Mejor Artista Urbano: L-Gante
Mejor Artista de música tropical masculino: Uriel Lozano
Productor musical: Big One
Mejor concepto Visual: Emanero
Mejor Artista Revelación Masculina: Luciano Creiner y Valentino Merlo
Mejor Artista Revelación Femenina: Candu Domínguez
Mejor Artista Revelación DJ: Øostil
Mejor Artista Tropical Femenina: Dalila
Mejor Banda: Turf
Mejor Artista de Tango: Jorge Vázquez
Mejor Artista Melódico: Matías Nápoli
Mejor Artista DJ: Javier Sucker
Mejor Artista Pop: Lali Espósito
Mejor Artista de Rock Alternativo: Charly García
Mejor Artista de Cuarteto: Ulises Bueno
Mejor Artista de Música Infantil: El Reino Infantil
Mejor Grupo o Banda de Música Tropical: Ráfaga
Mejor Banda de Cuarteto: Desakta2 y Eugenia Quevedo
Mejor Artista Masculino: Abel Pintos.
Mejor Artista Femenina: María Becerra.
Mejor Música de Comerciales (Jingles): Saphirus
Mejor Cortina Musical de TV: LAM
Mejor Manager Artístico: Marcelo Figoli
Martín Fierro de Platino: Pimpinela
Leyenda de leyendas: Charly García
Mención Especial: Alejandro Lerner
Premio a la trayectoria (Rock): Juanse
Premio a la trayectoria (Tropical Cuarteto): Carlos La Mona Jiménez
Premio a la trayectoria (Folklore): Chaqueño Palavecino
Premio a la trayectoria (Música popular): Palito Ortega
Premio a la trayectoria (Melódico Pop): Patricia Sosa
Mención especial Canción Viral: Wanda Nara
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