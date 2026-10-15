Este miércoles se produjo el debut de los Martín Fierro de la Música 2026. El evento se celebró en el teatro Tango Porteño, ubicado en el centro de la ciudad de Buenos Aires, y fue organizado por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra). Quienes estuvieron a cargo de la conducción fueron Hernán Drago y Edith Hermida.

Quién ganó el Martín Fierro de Oro de la Música 2026

Como se acostumbra en esta premiación, un artista se consagró como el máximo ganador de la noche. En este caso, quien se llevó esa distinción fue Abel Pintos, quien obtuvo el Martín Fierro de Oro de la Música 2026

Abel Pintos se quedó con el galardón de oro

Tras ser informado sobre el premio, Pintos subió al escenario, agradeció a los conductores y recibió la estatuilla por parte de Facundo Ventura, hijo de Luis, presidente de APTRA.

“Se lo quiero dedicar a mi viejo, a mi vieja y a mis dos hermanos, Ariel y Andrés, que fueron las primeros cuatro personas del mundo que creyeron en mí. Dios es música, así que gracias a la música y gracias a Dios, por tanto. Los quiero mucho. Muchas gracias de todo corazón”, celebró Abel cuando subió al escenario.

Abel Pintos ganó el Martín Fierro de Oro

Pintos nació el 11 de mayo de 1984 en la localidad de Ingeniero White, Bahía Blanca. Quien descubrió su talento fue Raúl Lavié en una de sus tantas presentaciones por su provincia natal. A lo largo de su carrera grabó 15 discos y tuvo muchísimas distinciones que lo colocaron como un ícono del folclore nacional.

Todos los ganadores del Martín Fierro a la Música 2026

Mejor show en vivo: María Becerra, Quimera Show 360° en River

Mejor Álbum: Quimera, de María Becerra

Mejor Canción: Luck Ra y Miranda!, “Tu Misterioso alguien”

Mejor Colaboración: Turf y Lali, “Loco un poco”

Mejor Artista Urbano: L-Gante

Mejor Artista de música tropical masculino: Uriel Lozano

Productor musical: Big One

Mejor concepto Visual: Emanero

Mejor Artista Revelación Masculina: Luciano Creiner y Valentino Merlo

Mejor Artista Revelación Femenina: Candu Domínguez

Mejor Artista Revelación DJ: Øostil

Mejor Artista Tropical Femenina: Dalila

Mejor Banda: Turf

Mejor Artista de Tango: Jorge Vázquez

Mejor Artista Melódico: Matías Nápoli

Mejor Artista DJ: Javier Sucker

Mejor Artista Pop: Lali Espósito

Lali Espósito ganó el premio Mejor Artista Pop Pilar Camacho

Mejor Artista de Rock Alternativo: Charly García

Mejor Artista de Cuarteto: Ulises Bueno

Mejor Artista de Música Infantil: El Reino Infantil

Mejor Grupo o Banda de Música Tropical: Ráfaga

Mejor Banda de Cuarteto: Desakta2 y Eugenia Quevedo

Mejor Artista Masculino: Abel Pintos.

Mejor Artista Femenina: María Becerra.

Mejor Música de Comerciales (Jingles): Saphirus

Mejor Cortina Musical de TV: LAM

Mejor Manager Artístico: Marcelo Figoli

Martín Fierro de Platino: Pimpinela

Leyenda de leyendas: Charly García

Mención Especial: Alejandro Lerner

Premio a la trayectoria (Rock): Juanse

Premio a la trayectoria (Tropical Cuarteto): Carlos La Mona Jiménez

Premio a la trayectoria (Folklore): Chaqueño Palavecino

Premio a la trayectoria (Música popular): Palito Ortega

Premio a la trayectoria (Melódico Pop): Patricia Sosa

Mención especial Canción Viral: Wanda Nara