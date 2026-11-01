Quién ganó el Martín Fierro Federal de Oro 2026
El premio, organizado por APTRA, se lo llevaron un programa televisivo y otro radial; a continuación, los ganadores de todas las categorías
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Este sábado 31 de octubre se celebraron los Martín Fierro Federal 2026. La ceremonia, organizada por APTRA, fue realizada en un complejo ubicado en el Hotel Internacional de Potrero de los Funes, en la provincia de San Luis, distinguió a programas y profesionales de la radio y la televisión de distintas provincias. La conducción estuvo a cargo de Diego Pérez y Coki Ramírez.
Quién ganó el Martín Fierro Federal de Oro 2026
En esta ocasión, el premio el Martín Fierro Federal de Oro 2026 lo llevaron dos programas: El avispero (Enterate Play) de San Miguel de Tucumán, en televisión, y de La Tarde de La 100 (FM 90.5) de Rosario, en radio. Anteriormente, ambos ganadores se habían impuesto en las categorías Periodístico e Interés General, respectivamente.
En la premiación de televisión, el programa Cada día, de Rosario, se llevó la distinción a Mejor Noticiero. Por su parte, en radio, la locutora Agustina Fiandino, del programa Gracias x el día, de Radio Nihuil, ganó la estatuilla en la categoría Mejor Labor Periodística.
Todos los ganadores de televisión
Agropecuario
- Pasión por el vino (Canal 7, Las Heras, Mendoza).
Culinario
- Gente necesaria (El Ocho TV, San Miguel de Tucumán).
Cultural educativo
- El Impenetrable TV (Canal 9, Juan José Castelli, Chaco).
De servicios
- Junto a ellas (El Ocho TV, San Miguel de Tucumán).
Deportivo
- El podio (Tele Imagen Codificada, Santiago del Estero).
Documental
- Aconcagua, crónicas de la cumbre (Canal 7, Las Heras, Mendoza).
Entretenimientos
- Enredados (Canal Angaú Play, Formosa).
Ficción
- Ranchera (Canal 7, Las Heras, Mendoza).
Humorístico
- Entre orcos, mandriles y ensobrados (Enterate Play CCC Canal 17, San Miguel de Tucumán).
El avispero, de Tucumán, ganó en Periodístico de televisión y se quedó con el Martín Fierro Federal de Oro
Infantil
- Chicos en el aire (San Luis +, San Luis).
Interés general
- Tardes de remate (Canal 7, Las Heras, Mendoza).
Labor en animación / conducción femenina
- Gisella Campos (Noticiero 7 Edición Central, Canal 7, Las Heras, Mendoza).
Labor en animación / conducción masculina
- Emiliano Pascuarelli (+Noticias Central, San Luis Televisión).
Labor periodística
- Sergio Dimaría (Canal 7, Las Heras, Mendoza).
Musical
- Tango en la bahía (Canal 7, Bahía Blanca, Buenos Aires).
Noticiero
- Cada día (El Tres Rosario, Santa Fe).
Periodístico
- El avispero (Enterate Play, San Miguel de Tucumán).
Temas médicos
- Hablemos de inclusión (Canal 19, Santa Rosa, La Pampa).
Martín Fierro de Oro de televisión
- El avispero (Enterate Play, San Miguel de Tucumán).
Todos los ganadores de radio
Agropecuario
- Aires de INTA (LU20 Radio Chubut, Gaiman, Chubut).
Cultural educativo
- El teatro digital (FM Master, Somos el Valle, Cipolletti, Río Negro).
De servicios
- Sin trámite (MDZ Radio FM, Mendoza).
Deportivo
- Pelota de trapo (LRJ 885, FM Cux 104.1, Río Cuarto, Córdoba).
Documental
- Capioví, el pueblo misionero más navideño del país (FM Guadalupe y FM Acuario, Capioví, Misiones).
Entretenimientos
- Chory Club (FM Brava 94.9, Las Heras, Mendoza).
La tarde de La 100, de Rosario, obtuvo el premio de Interés general y el Martín Fierro Federal de Oro de radio
Humorístico
- Humor compartido (LT23, Radio San Genero, Santa Fe).
Infantil
- Figuritas (FM Ecos, Ruiz de Montoya y Capioví, Misiones).
Informativo
- Mitre informa primero (Radio Mitre Rosario, Santa Fe).
Interés general
- La tarde de La 100 (La 100 Rosario FM 90.5, Santa Fe).
Labor en animación / conducción femenina
- Claudia Araujo (Figuritas, FM Ecos, Ruiz de Montoya y Capioví, Misiones).
Labor en animación / conducción masculina
- Chipi Merino (Enterate primero, Enterate Play 90.5, San Miguel de Tucumán).
- Javier Dellamaggiore (Hora libre, Radio Nihuil, Mendoza).
Labor periodística
- Agustina Fiadino (Gracias x el día, Radio Nihuil, Mendoza).
Música clásica / ciudadana o tango
- La hora de Astor (Radio Mitre Mar del Plata, Buenos Aires).
Música folklórica
- Locos por la música (Radio Nihuil, Mendoza).
Música pop / moderna / jazz
- Joven y gastado (Radio Sonic, Capioví, Misiones).
Periodístico
- Enterate ahora (Enterate Play 90.5, San Miguel de Tucumán).
Temas médicos
- Calidad en vida (Radio Universidad Nacional de Mar del Plata, Buenos Aires).
Martín Fierro de Oro de radio
- La tarde de La 100 (La 100 Rosario FM 90.5, Santa Fe).
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