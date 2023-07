Quién ganó la estrella en MasterChef este martes 11 de julio

escuchar

La final de MasterChef (Telefe) cada vez está más cerca y los seis participantes que siguen en juego en la cocina más famosa del país continúan compitiendo para convertirse en chefs profesionales. El reality conducido por Wanda Nara entregó una nueva estrella la noche de este martes 11 de julio, bajo la elección del jurado conformado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis: quién se la llevó.

En el programa 78, los participantes de MasterChef se enfrentaron a un peculiar desafío. “Queremos que nos lleven de viaje por el país”, describió Betular. Así, Wanda Nara sorteó distintas regiones de la Argentina para cada concursante. A Rodrigo Salcedo le tocó el Noroeste, a Daniela Kompel y Antonio López la Patagonia, a Aquiles González la Mesopotamia, a Rodolfo Vera el Nordeste y a Estefanía Herlein la región de Cuyo.

Quién ganó la estrella de la noche del martes en MasterChef

En la competencia, los participantes se enfrentarían por ganar la estrella de la noche, ya que quien recopile un mayor número a lo largo de la semana recibirá la inmunidad para la gala de eliminación, que se celebra cada domingo en el reality. En caso de que se produzca un empate, los cocineros afrontarían una prueba el fin de semana.

El plato que presentó Rodrigo en la competencia Telefe

“Los platos de hoy [por el martes] tenían que llevarnos, con los sabores, a lugares específicos del país y estuvieron muy cerca”, describió De Santis. Y apuntó: “Pero uno nos llevó más allá”. Así, anunció que el concursante que ganaría la estrella de la noche sería Rodrigo, quien preparó un guiso de llama con maíz, puré de zapallo y especias del norte (ají, comino y pimentón).

Quién fue el último eliminado de MasterChef

El domingo pasado, no se celebró la gala de eliminación en MasterChef, como es habitual cada fin de semana. En esta ocasión, se realizó el lunes, ante la 51° ceremonia de la entrega de premios de los Martín Fierro, que tuvo lugar el 9 de julio en el Hotel Hilton de la Ciudad de Buenos Aires y fue retransmitido en vivo por Telefe.

Silvana presentó un plato de codorniz al horno rellena de hongos con salsa de yogurt y maracuyá Telefe

Este lunes, Silvana Díaz fue la participante que debió abandonar la cocina más famosa del país, ya que su plato no convenció al jurado. La peluquera oriunda de Merlo presentó una receta de codorniz al horno rellena de hongos con salsa de yogurt y maracuyá.

“No está tan cocida”, evaluó el chef italiano. Y agregó: “Me gusta el acercamiento a algo distinto como el maracuyá, pero, cuando rellenás un ave con la carcasa, es difícil que lleguemos al relleno cortando con el cuchillo. Tiene que ser un relleno que, con el calor, le transmita sabor a la carne y no sé si los hongos cumplen con esa función”.

Silvana fue la última eliminada Telefe

Finalmente, el jurado determinó que la concursante debía abandonar la cocina más famosa del país. Así, Silvana hizo una reflexión de su paso por el programa: “Sigo siendo la misma, pero pude romper un montón de cadenas que tenía. Me voy de la misma forma que entré, muy emocionada, porque el día que un plato no me emocione, voy a dejar de cocinar”.

LA NACION