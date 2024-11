Bake off famosos (Telefe) tuvo un nuevo eliminado este miércoles 27 de noviembre. El programa, que une la pastelería con personajes de la farándula que buscan convertirse en el próximo “gran pastelero” de la televisión, se despidió Igncio “Nacho” Elizalde, quien se fue por decisión del jurado por segunda vez.

El reality se transmite de lunes a jueves a las 22, la conducción está a cargo de Wanda Nara y el jurado está compuesto por Damián Betular, Christophe Krywonis y Germán Martitegui, quien reemplazó a Maru Botana en su rol.

Quién se fue de Bake off famosos este miércoles 27 de noviembre

El programa del miércoles 27 de noviembre comenzó con un desafío entre los participantes que quedaron al borde de la eliminación la edición anterior. Estos fueron Cande Molfese, Mariano Iudica y Nacho Elizalde, que se había ausentado de Bake off famosos por motivos laborales. En este desafío, Iudica salió victorioso y, entonces, la producción presentó el desafío creativo: armar un ramo de flores en cupcakes.

Nacho Elizalde cocinó un ramo de cupcakes que representaban macetas de cactus: “Este es un ramo para personas que, como yo, no saben cuidar las flores, y que tenemos en nuestras casas cactus y suculentas”, sentenció el influencer.

En la presentación a los jurados, a Elizalde no le fue como esperaba. Su idea de ramo no encantó a Betular, quien le recordó que la temática estaba asociada al estilo rococó más que a otra cosa, por lo cual no cumplía con la consigna. Christophe, por su lado, criticó la preparación: “No me gustó la sobre abundancia, hay demasiado buttercream”.

Nacho Elizalde fue eliminado por segunda vez del programa Bake Off Famosos

Si bien el peor cupcake lo había hecho Gastón Edul, el jurado decidió eliminar a Elizalde por no cumplir con la consigna.

Quiénes siguen en Bake off famosos

Estos son los participantes que continúan participando en Bake off famosos:

Verónica Lozano

Cande Molfese

Mariano Iúdica

Camila Homs

Gastón Edul

Por otro lado, los participantes eliminados de Bake off son: Igncio “Nacho” Elizalde, Eliana Guercio, Callejero Fino, Damián de Santo, Ángela Leiva, Andrea del Boca, Marcos Milinkovic, Javier Calamaro y Karina Jelinek.

Los cupcakes en forma de cactus de Elizalde Bake off famosos

Cómo ver Bake off famosos

El reality se podrá ver desde el canal de aire Telefe, que además se puede sintonizar en los distintos servicios de cable:

Flow: canal 10 (Digital) y 1001 (HD)

Telecentro: canal 10 (Digital)

DirecTV: canal 123 (Digital) y 1123 (HD)

Asimismo, el reality también es transmitido por streaming en el sitio web del canal.

