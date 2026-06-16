Quién se fue de Gran Hermano este lunes 15 de junio

La tensión volvió a apoderarse de la casa de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) durante la gala de eliminación de este lunes 15 de junio, una noche que terminó con la salida de uno de los participantes más destacados de la competencia. Como era de esperarse, el resultado no pasó inadvertido y provocó un fuerte impacto tanto entre los jugadores que continúan en carrera como entre los seguidores del reality, que rápidamente expresaron sus opiniones en las redes sociales.

La definición comenzó con seis participantes en la placa de nominados: Campanita, Yipio, Alejandra Majluf, Leandro Nigro, Franco Zunino y Luana Fernández. A medida que avanzó la gala, la expectativa fue creciendo tanto dentro de la casa como entre los seguidores del reality.

Finalmente, la decisión quedó en manos del público y fue Franco Zunino quien recibió la mayor cantidad de votos para abandonar la competencia. De esta manera, el jugador se convirtió en el nuevo eliminado de Gran Hermano: Generación Dorada.

Así fue la salida de Zunino de la casa de Gran Hermano

Antes de cruzar la puerta y despedirse definitivamente de sus compañeros, Zunino dejó unas emotivas palabras en las que hizo un balance positivo de su paso por el reality. “Me siento súper ganador. Nunca tuve una discusión muy fuerte con nadie. Ojalá gane el mejor. Los amo a todos. Gracias por hacerme vivir estos 113 días espectaculares. Los voy a estar esperando”, expresó.

Además, el participante aprovechó el momento para dedicarle un mensaje especial a Nenu López, con quien construyó un vínculo amoroso dentro de la casa. “Nenu, te amo un montón...”, agregó visiblemente emocionado antes de abandonar la casa.

Con la eliminación de Franco Zunino, Gran Hermano: Generación Dorada sigue avanzando hacia sus instancias decisivas. Tras esta nueva salida, son 21 los participantes que continúan en competencia y mantienen intacto el sueño de llegar a la gran final y consagrarse en el reality más visto del país.