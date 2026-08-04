La nueva eliminada de Gran Hermano se negó a abandonar la casa y desafió al reality

La gala de eliminación de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) dejó una de las escenas más llamativas de la temporada y un episodio sin precedentes en la historia del reality. Luego del esperado mano a mano, una participante se negó a abandonar la casa tras ser eliminada por decisión del público y desafió durante varios minutos las órdenes de Big.

La noche comenzó con seis participantes en placa negativa: Campanita, Matías Hanssen, Luana Fernández, Juan Ignacio “Juanicar” Caruso, Alejandra Majluf y Solange “Sol” Abraham. A medida que avanzó la gala, Santiago del Moro fue anunciando quiénes continuaban en competencia hasta que, tal como anticipaban las encuestas y las redes sociales, el versus final quedó definido entre Campanita y Sol.

Campanita fue la nueva eliminada de Gran Hermano (Captura: Telefe)

Finalmente, Sol logró imponerse y Campanita Pereira quedó eliminada. Sin embargo, lejos de dirigirse hacia la puerta de salida, la participante sorprendió a todos al permanecer sentada en el living. Entre lágrimas, le manifestó a Gran Hermano que no tenía intenciones de irse e incluso propuso quedarse como visita para seguir observando el desarrollo del juego.

Campanita no quiso irse de Gran Hermano y desafió al reality

Quién se fue de Gran Hermano este lunes 3 de agosto

“No me quiero ir, Biggie, quiero ver qué pasa”, expresó la concursante, entre lágrimas. Aunque la voz del reality le recordó en reiteradas oportunidades que debía respetar la decisión del público, Campanita mantuvo su postura y tampoco cedió ante los pedidos de sus compañeros, quienes intentaron convencerla de abandonar la casa. La situación se prolongó durante varios minutos y generó un clima de creciente tensión.

Campanita permaneció varios minutos dentro del reality pese a la decisión del público (Captura: Telefe)

El conflicto llegó a su fin cuando Gran Hermano le advirtió que, si seguía negándose a salir, el resto de los jugadores recibiría una sanción colectiva y ella no saldría por la puerta principal. Recién entonces Campanita aceptó levantarse y dirigirse hacia la puerta y dejar el juego.

De esta manera, la joven cerró su paso por el programa, después de haber permanecido 76 días en competencia tras ingresar a mitad de temporada.