¿Quién se fue de MasterChef Celebrity ayer?

Tomás Fonzi, Cathy Fulop, Juariu, Luisa Albinoni, Charlotte Caniggia y la “Peque” Pareto se enfrentaron nuevamente en una nueva gala de eliminación de MasterChef Celebrity (Telefe). A las 22.30 del domingo, Santiago del Moro comenzó la emisión del popular reality de cocina y finalmente la influencer terminó eliminada de la competencia.

Todo comenzó con Santiago del Moro inaugurando la velada y cediéndole la palabra al jurado para que explicara la consigna de la noche. Un vaso con aceite y agua sobre las mesas de trabajo intrigó a los concursantes.

Juariu no convenció al jurado de MasterChef Celebrity con sus ravioles

“En la gastronomía, el agua y el aceite suelen utilizarse para hacer dos tipos de cocciones muy diferentes”, explicó Donato de Santis. “Son dos formas que pueden convivir armoniosamente”, agregó Damián Betular. “Hoy van a tener setenta minutos para preparar ravioles. Una versión libre de ravioles. Hay una sola condición, van a tener que utilizar dos tipos de cocción, unos fritos y otros hervidos”, cerró Germán Martitegui.

Los participantes fueron al mercado y comenzaron sus preparaciones. Luego de mucho trabajo eligiendo salsas y pensando estrategias para conseguir buenos resultados, llegó el turno de enfrentarse a los exigentes miembros del jurado. Tomás Fonzi rompió el hielo con sus ravioles de queso crema y cosechó varios elogios. Por su parte, Luisa Albinoni presentó una versión de ricota, jamón y queso de cabra, y su salsa se llevó todos los aplausos.

La “Peque” Pareto optó por unos ravioles de cebolla y cerdo, que dejaron conforme al jurado. Pero cuando le llegó el turno a Juariu, con sus ravioles hervidos de calabaza y pistacho con salsa de limón y salvia junto con una versión de ravioles fritos de ricota, cebolla y queso de cabra con mayonesa de hierbas y ajo, De Santis fue lapidario: “Estoy muy decepcionado, no pegaste ni una. La masa gorda, salsa de pote, sin relleno, calabaza inexistente y poco sabor”.

Cathy Fulop presentó unos ravioles con aceitunas pero la presencia de algunos carozos enojó al jurado. “Esto es un intento se asesinato”, dijo Martitegui. Por último, Charlotte Caniggia le presentó al jurado unos ravioles de jamón y queso con pesto y salsa agridulce picante y fue muy criticada. “Vos tampoco hiciste nada bien, una pasta que está un poquito gruesa, que no se llegó a cocinar. El pesto está salado, el relleno desvanecido”, le recriminó De Santis.

El llanto de Juariu al quedar eliminada de MasterChef Celebrity

Charlotte y Juariu fueron las que quedaron en la cuerda floja y alguna de las dos sería eliminada de la gala. El jurado finalmente se inclinó por la influencer, que rompió en llanto ni bien recibió la dura noticia. “Estar acá es un montón. Mi meta era no irme primera, no puedo creer estar acá. Me duele irme, por eso me pongo así”, explicó.

De Santis, por su parte, la despidió con un discurso emotivo: “Juariu, tus desmayos al principio cuando acertabas con los platos. La verdad que era muy lindo ver tu alegría, que la mantuviste durante todo este tiempo. Hiciste un muy buen camino, sentite orgullosa. Disfrutá del tiempo que ahora te va a quedar, no solamente para stalkearnos a nosotros, sino para seguir con esto que ya le tomaste el gusto, el sabor, que es la cocina”.

“Llorá tranquila”, agregó Betular mientras la participante recién eliminada no lograba ocultar sus lágrimas. “Es muy difícil despedirse hoy de vos, Juariu. Hoy te deja afuera un plato pero te tenés que ir muy contenta porque ‘Juariu estuvo en MasterChef Celebrity’”, agregó.

Martitegui tomó la palabra en último lugar y expresó: “Tres cosas. Primero, todo el tiempo decías, y Santi (Del Moro) te corregía, que no te merecías estar acá. Que eran todos famosos y vos no. Bueno, ya sos famosa. Dos, cocinás muy bien. Todas las veces que cocinaste bien estabas conectada con algo que te emocionaba, el arroz de tu familia, la humita de Tucumán. Y tres, estoy seguro de que no es la última vez que te vemos”, dejando la puerta abierta a una posible reincorporación al programa.