Sofía Macaggi habló sobre su experiencia con Antonio Laje y dijo que no volvería a trabajar con él

La actriz y periodista Sofía Macaggi, que fue columnista de espectáculos en BDA Buenos Días América, el noticiero de la mañana de A24 y América que conduce Antonio Laje, contó cuál fue su experiencia durante su paso por el ciclo de noticias tras las acusaciones por maltrato laboral que recibió el conductor.

En una entrevista radial al ciclo Pasa Montagna en Radio Rivadavia AM 630, horas luego de estrenar Una noche en el hotel, la comedia protagonizada por Pedro Alfonso, en Villa Carlos Paz, Córdoba, la también bailarina se refirió a las versiones que rodean el trabajo de Laje desde hace algunas semanas.

Recordemos que hace unos años Macaggi fue una de las periodistas que trabajó con Antonio Laje, y hasta ahora no se había referido a su paso por el programa, donde se supo que no tuvo una buena experiencia con el periodista.

“Desde lo profesional fue un gran crecimiento porque yo estaba arrancando en lo que era noticieros y es un programa que se ve mucho. Pero, pasaron situaciones que no comparto y que me fueron incómodas”, comenzó Macaggi. Y luego, continuó: “Yo soy súper exigente, me gusta crecer y mejorar, pero hay formas y formas. No comparto maneras de trabajar”.

“¿Te sorprendió todo lo que se dijo sobre Laje?”, le preguntó Pablo Montagna junto a Belén Canónico, a lo que el sentenció: “No, no me sorprende para nada. Me parece importante que haya situaciones que no se naturalizan más y que eso está bueno como sociedad, de que empecemos a cambiar y a manejarnos de otra manera”.

Consultada sobre si tuvo contacto con las denunciantes, expresó que no lo hizo y que tampoco recibió mensajes de Laje, ya que se supo que algunas excompañeras recibieron un mensaje de disculpas por su forma de ser. “No he hablado con ninguna y me he reservado mis vivencias, pero no volvería a trabajar en ese programa”.

“No me llegó ningún mensaje de texto pidiendo disculpas ni tampoco lo espero. Estoy súper tranquila, sé el trabajo que he hecho y ya estoy en otra etapa”, indicó. Luego, sobre las versiones de que ella se fue del programa porque “la sección espectáculos no rendía bien” en el ciclo televisivo, dijo: “El número rendía muy bien...Creo que a él no le gustaba el espectáculo”.

Una Noche en el Hotel debutó en Carlos Paz

La obra que protagoniza “Pachu” Peña, “Cachete” Sierra, Pedro Alfonso y Georgina Barbarossa, junto a Sofía Macaggi, entre otras figuras, llegó al Teatro del Lago este fin de semana bajo la dirección de Carlos Olivieri.