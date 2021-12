Nazarena Vélez presentó a una de sus hermanas quien sorprendió con su parecido a Barbie: “Mi mejor amiga”

Durante el festejo de la Navidad, Nazarena Vélez se reunió con su familia y recibió a su hermana Daniela, poco conocida en el ámbito público. La actriz publicó varias fotos de ella, contó que vive en Miami desde hace 14 años y le dedicó unas sentidas palabras en las redes sociales.

“Esta potra es mi hermanita Daniela. Vive hace 14 años en otro país junto a su familia. Siempre fue mi mejor amiga: por eso la elegí como madrina de mi primer bebé. Te amo y extraño hermana de mi corazón y agradezco estos días juntas”, escribió Vélez como epígrafe de su publicación de Instagram.

En la galería de imágenes, además de fotos con el clan familiar, en un video Daniela le reclama con humor a Nazarena que generó demasiadas expectativas con su figura.

Entre los múltiples comentarios de sus seguidores, se destacaron aquellos que elogiaron la belleza de Daniela. También hubo quienes señalaron su parecido con su sobrina y ahijada Barbie, mientras que otro usuario le consultó a Nazarena cuántos hermanos tenía. “Somos 6 en total″, respondió la actriz.

La furia de Nazarena Vélez ante las especulaciones sobre la salud de su hija Barbie

Barbie Vélez estuvo ausente de las redes sociales por varios días y sus seguidores comenzaron a preocuparse por su salud. En la última publicación que hizo la actriz, contó que tenía un problema con su voz, por lo que se iba a tomar un tiempo alejada de su cuenta hasta recuperarse por completo. Más allá de esta aclaración, comenzaron a circular especulaciones sobre alguna enfermedad, algo que evidentemente molestó a su madre.

La actriz compartió en las stories de Instagram la captura de pantalla de una nota en la que se hacía referencia a un “drama personal” que atravesaba su hija esto la hizo estallar de bronca. “¡Cómo le gusta exagerar, Dios mío. Hacen un mundo de un resfrío!”, apuntó Nazarena Vélez.

“Señores, no se juega con la salud. Eviten los títulos sensacionalistas y horribles. Hay una familia que lee esto y se asusta”, aseveró. En la publicación se hablaba de la preocupación que tienen sus seguidores por el bienestar de la joven, que contrajo matrimonio con Lucas Rodríguez hace dos meses.

Nazarena Vélez estalló en furia por los comentarios sobre la salud de su hija, Barbie Vélez Instagram Nazarena Vélez

“Hace mucho no les hablaba, es que no tenía voz. Literalmente, no estoy exagerando, no podía hablar”, explicó en un video en su cuenta de Instagram. Sin dar muchas precisiones sobre el origen de su problema de salud, hubo quienes lo relacionaron con algún pico de estrés, tal y como sucedió anteriormente, pero al no quedar claro el tema, dejó la puerta abierta a las especulaciones. No obstante, con el descargo de su madre, la familia trató de cerrar el episodio y llevar tranquilidad a quienes la siguen.