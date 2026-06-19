Quién se va de Gran Hermano el lunes, según las encuestas

La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) vivirá su 20.ª eliminación el próximo lunes 22 de junio tras la conformación de una nueva placa picante. Esta semana, con la continuidad del voto negativo del público, ya hay dos apuntadas como favoritas para abandonar la competencia en las encuestas que circulan en redes sociales.

Con la conformación de una nueva placa, quedaron nominados los siguientes cinco jugadores: Catalina “Titi” Tcherkaski, Steffany “Campanita” Pereira, Cinzia Francischiello, Manuel “Manu” Ibero y Solange “Sol” Abraham. Vale recordar que hay tres participantes que bajaron de placa de la siguiente manera: Nerea “Nenu” López, Tamara Paganini y Emanuel Di Gioia.

Emanuel fue el último salvado de la noche

A raíz de eso, la audiencia evidenció que está dividida para votar a quién quiere que abandone la casa, por lo que hay muchas dudas. La encuesta realizada por “Fefe” Bongiorno incluyó únicamente a Titi y Sol, ya que parece evidente que el público apunta a una final entre ellas.

En este caso, sus seguidores están mayormente en contra de Titi con el 61,6%, mientras que Sol quedó con el 35,1% de los 38.704 votos totales. Como dato anecdótico, los otros tres participantes nominados quedaron incluidos en “Otro” con apenas el 3,2%.

La encuesta de Fefe Bongiorno apunta a la salida de Titi Captura X (@fedeebongiorno)

Luego, Diego Poggi utilizó su canal de difusión en Instagram para realizar su propia encuesta y los resultados fueron categóricos. En este caso, la más votada fue Sol con más de 14.800 votos, mientras que Titi acumuló 4700. Por su parte, Cinzia fue la tercera más votada y apareció con 3000.

Los números de Poggi apuntan a la salida de Sol en lugar de Titi Captura Instagram (@poggi)

Si estos resultados se repitieran el lunes, Gran Hermano Generación Dorada volvería a tener una definición mano a mano entre dos mujeres fuertes. Casualmente, tres de los últimos cuatro eliminaciones del reality show fueron hombres, ya que quedaron fuera Eduardo Carrera (16°), Tatiana “Tati” Luna (17°), Brian Sarmiento (18°) y Franco Zunino (19°).

En caso de mantenerse esta corriente, la próxima eliminada de Gran Hermano sería nuevamente una mujer, con una final muy picante entre Titi y Sol. De igual manera, si bien resta esperar, el público parece tener decidido que una de ellas abandone el reality el próximo lunes 22 de junio.