Brilló en las pasarelas de los 90 y llegó al MALBA como una distinguida fotógrafa: la nueva vida playera de Dolores Trull
La exmodelo, quien dejó la fama a sus 24 años, en medio de un futuro prometedor, recibió una nueva década el pasado 5 de mayo y lo celebró a lo grande
- 3 minutos de lectura'
Si de la historia del mundo del modelaje se habla, Dolores Trull es una de las que integra la lista de quienes brillaron sobre la pasarela; y ella lo hizo durante la década de los 90. Su carrera en Argentina la trasladó a Milán, Nueva York y Berlín, donde fue elegida para representar marcas de primer nivel como Chanel, Fendi y Versace. Sin embargo, a sus 24 años decidió alejarse de la vorágine de la alta costura para buscar nuevos rumbos y explorar su veta creativa desde otros ángulos.
Fue así como la exmodelo decidió cambiar el rumbo hacia la publicidad. Estudió la carrera y luego incursionó de lleno en la producción y en la fotografía, disciplina que la apasionó al punto de llegar a exponer su obra en el prestigioso MALBA. Además, tuvo su exitoso paso por la conducción televisiva, donde llegó a estar al frente durante tres años del ciclo FTVmag por la recordada señal Fashion TV.
Tras ese recorrido por las artes visuales y los medios, Trull encontró su lugar definitivo en el mundo de la joyería artesanal. Lo que comenzó casi como un pasatiempo terapéutico se convirtió en un exitoso proyecto empresarial: hoy lidera su propia marca con un exclusivo local y taller en Recoleta, donde se encarga personalmente del proceso de diseño y fundición. “DTJ”, Dolores Trull Jewelry es su marca, la cual describe en las redes sociales como: “Mi mundo en oro 18k y piedras preciosas”. Esta faceta emprendedora la combina a la perfección con su gran cable a tierra actual: una vida playera, serena y de bajo perfil que disfruta en las costas de Uruguay, conectada con la naturaleza y la familia.
La celebración de una nueva década —el pasado 5 de mayo— logró ponerla de nuevo en escena. Junto a su marido, Alejandro Pueyrredón, y sus dos hijos adolescentes, Cala y Félix, Dolores realizó un festejo en el que no faltaron sus amigas de pasarela: Andrea Bursten, Natalia Graciano, Solange Cubillo y Lorena Ceriscioli, entre otras.
“¡Dios mío, qué fortuna la mía! No sé qué podría escribir… ¡Todo disfrute en mi corazón! ¡Festejando con lo mejor de mi vida! ¡Mi mejor regalo, mi familia y amigos, gente espectacular que me rodea! ¡Un divague lo que me dio la vida! ¡Estoy rodeada de amor, amor y más amor! ¡Agradezco cada uno de mis días! Felices 50 añitos para mí“, escribió en la descripción de la publicación de su cuenta de Instagram, donde acumula 76.000 seguidores.
En el carrete de imágenes, la empresaria resumió la velada en la que las risas y el baile fueron los protagonistas; para la ocasión, Trull deslumbró con un look súper nocturno que combinó la sensualidad de un minivestido plateado con la impronta descontracturada de un blazer negro oversize y borcegos a tono.
Mientras Dolores Trull divide sus días entre la atención de su local en la Galería Promenade y sus habituales escapadas de bajo perfil a Punta del Este, sus hijos eligen la distancia mediática: Cala, la mayor, se mantiene al margen de la exposición y las redes para enfocarse en sus estudios superiores, mientras que el menor, Félix Pueyrredón, también optó por un bajísimo perfil, alejado por completo del radar de los medios.
Otras noticias de Celebridades
"Los voy a extrañar". Wanda mostró la intimidad del final del rodaje de su película en medio de los rumores de romance con Bernasconi
“Ya lloré, morí y renací”. El desolador mensaje de Benjamín Vicuña al recordar a su hija Blanca, que cumpliría 20 años
“Les presto mis zapatos”. El desgarrador posteo de Pampita el día en que su hija Blanca hubiese cumplido 20 años
- 1
Agustín Aristarán: cómo es su Willy Wonka, la emotiva anécdota con Brandoni y el secreto de una pareja feliz
- 2
Murió la actriz y cantante Claudine Longet, protagonista del juicio que escandalizó a Hollywood en los 70
- 3
Los 15 looks más llamativos de Cannes: del dramatismo de Demi Moore y el glamour de Jane Fonda al polémico dress code
- 4
Lorna Cepeda: la vida tras el éxito de Yo soy Betty, la fea, cómo fue dejar su país por amor y el motivo que la trae a la Argentina