Brilló en las pasarelas de los 90 y llegó al MALBA como una distinguida fotógrafa: la nueva vida playera de Dolores Trull

Si de la historia del mundo del modelaje se habla, Dolores Trull es una de las que integra la lista de quienes brillaron sobre la pasarela; y ella lo hizo durante la década de los 90. Su carrera en Argentina la trasladó a Milán, Nueva York y Berlín, donde fue elegida para representar marcas de primer nivel como Chanel, Fendi y Versace. Sin embargo, a sus 24 años decidió alejarse de la vorágine de la alta costura para buscar nuevos rumbos y explorar su veta creativa desde otros ángulos.

Dolores Trull conquistó las pasarelas internacionales

Fue así como la exmodelo decidió cambiar el rumbo hacia la publicidad. Estudió la carrera y luego incursionó de lleno en la producción y en la fotografía, disciplina que la apasionó al punto de llegar a exponer su obra en el prestigioso MALBA. Además, tuvo su exitoso paso por la conducción televisiva, donde llegó a estar al frente durante tres años del ciclo FTVmag por la recordada señal Fashion TV.

Dolores publicita sus joyas en cada una de sus publicaciones (Foto: Instagram/@dolorestrull)

Tras ese recorrido por las artes visuales y los medios, Trull encontró su lugar definitivo en el mundo de la joyería artesanal. Lo que comenzó casi como un pasatiempo terapéutico se convirtió en un exitoso proyecto empresarial: hoy lidera su propia marca con un exclusivo local y taller en Recoleta, donde se encarga personalmente del proceso de diseño y fundición. “DTJ”, Dolores Trull Jewelry es su marca, la cual describe en las redes sociales como: “Mi mundo en oro 18k y piedras preciosas”. Esta faceta emprendedora la combina a la perfección con su gran cable a tierra actual: una vida playera, serena y de bajo perfil que disfruta en las costas de Uruguay, conectada con la naturaleza y la familia.

Dolores Trull disfruta de una vida playera, serena y de bajo perfil en las costas de Uruguay GM Press

La celebración de una nueva década —el pasado 5 de mayo— logró ponerla de nuevo en escena. Junto a su marido, Alejandro Pueyrredón, y sus dos hijos adolescentes, Cala y Félix, Dolores realizó un festejo en el que no faltaron sus amigas de pasarela: Andrea Bursten, Natalia Graciano, Solange Cubillo y Lorena Ceriscioli, entre otras.

Dolores Trull celebró sus 50 años a lo grande (Foto: Instagram/@dolorestrull)

“¡Dios mío, qué fortuna la mía! No sé qué podría escribir… ¡Todo disfrute en mi corazón! ¡Festejando con lo mejor de mi vida! ¡Mi mejor regalo, mi familia y amigos, gente espectacular que me rodea! ¡Un divague lo que me dio la vida! ¡Estoy rodeada de amor, amor y más amor! ¡Agradezco cada uno de mis días! Felices 50 añitos para mí“, escribió en la descripción de la publicación de su cuenta de Instagram, donde acumula 76.000 seguidores.

Dolores Trull deslumbró en su fiesta de cumpleaños con un vestido plateado (Foto: Instagram/@dolorestrull)

En el carrete de imágenes, la empresaria resumió la velada en la que las risas y el baile fueron los protagonistas; para la ocasión, Trull deslumbró con un look súper nocturno que combinó la sensualidad de un minivestido plateado con la impronta descontracturada de un blazer negro oversize y borcegos a tono.

Dolores Trull junto a su marido y sus dos hijos en París (Foto: Instagram/@dolorestrull)

Mientras Dolores Trull divide sus días entre la atención de su local en la Galería Promenade y sus habituales escapadas de bajo perfil a Punta del Este, sus hijos eligen la distancia mediática: Cala, la mayor, se mantiene al margen de la exposición y las redes para enfocarse en sus estudios superiores, mientras que el menor, Félix Pueyrredón, también optó por un bajísimo perfil, alejado por completo del radar de los medios.