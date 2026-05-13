La “Placa Planta” revolucionó Gran Hermano: los salvados y los participantes que podrían irse este miércoles 13 de mayo

La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) atraviesa uno de sus momentos más intensos desde el inicio del reality tras la implementación de la llamada “placa planta”, una jugada impulsada por la producción para sacudir la dinámica del juego y modificar por completo la estrategia de los participantes. En esta ocasión, todos los jugadores quedaron nominados y expuestos a la decisión del público, que tendrá la responsabilidad de definir quiénes continúan y quiénes deberán abandonar la casa más famosa del país.

La nueva dinámica llegó después de la salida de Daniela De Lucía, una eliminación que sorprendió a la casa y alteró por completo el clima entre los participantes. A partir de ese momento, las alianzas comenzaron a tambalear y cada jugador tuvo que replantear su estrategia dentro del reality. Con la implementación de la “placa planta”, los 15 concursantes quedaron nominados de manera automática y sometidos al voto negativo del público, en una jugada pensada para que la audiencia elimine a quienes considera menos activos o con menor protagonismo dentro de la competencia.

Algunos jugadores quedaron fuera de la placa (Captura: Instagram @granhermanoar)

Santiago del Moro reveló uno por uno los nombres de los participantes que lograron salir de la placa gracias al voto del público. La tensión se hizo sentir en toda la casa, especialmente entre quienes mantenían un perfil más bajo dentro del juego y sabían que podían convertirse en blanco de esta nueva estrategia. El primero en ser salvado fue Manu Ibero, seguido por Cinzia Francischiello, Gladys “La Bomba Tucumana”, Yanina Zilli, Luana Fernández, Tamara Paganini, Emanuel Di Gioia, Danelik Galazán y Jennifer “Pincoya” Galvarini.

Seis participantes quedaron nominados en la "placa planta" (Captura: Instagram @granhermanoar)

De esta manera, nueve jugadores consiguieron asegurarse una semana más dentro de la competencia, mientras que otros seis continúan en peligro y podrían abandonar la casa este miércoles 13 de mayo. Los participantes que siguen en la “placa planta” y quedaron expuestos a la decisión final del público son Lolo Poggio, Grecia Colmenares, Juan “Juanicar” Caruso, Franco Zunino, Titi Tcherkaski y Eduardo Carrera, en una gala que promete mantener la tensión hasta el último minuto.