Quién se fue de Gran Hermano en la gala de eliminación de ayer, lunes 25 de mayo

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) atravesó una de las galas más intensas y movilizantes de la temporada. Después del fuerte impacto que generó la expulsión de Lola Tomaszeuski por incumplir una de las reglas fundamentales del reality, la tensión quedó instalada entre los participantes, que enfrentaron la noche con máxima cautela. Pero la gala de eliminación de este lunes 25 de mayo todavía guardaba un momento decisivo: con un clima cargado de incertidumbre hasta el final, la definición quedó en manos de Cinzia y Eduardo, y finalmente se conoció quién abandonó la competencia.

La gala comenzó con una placa de nominación integrada por tres participantes de peso dentro del juego: Eduardo, Cinzia Francischiello y Juanicar. En un contexto donde las alianzas cambiaron constantemente y las sanciones alteraron el rumbo del reality, la incertidumbre era total y cualquier resultado parecía posible. Finalmente, Santiago del Moro anunció que quien quedó fuera de competencia fue Eduardo.

Eduardo Carrera quedó eliminado de Gran Hermano Generación Dorada tras perder el mano a mano con Cinzia (Captura: Telefe)

Juanicar logró salir de la placa y la definición quedó reducida a un mano a mano entre Eduardo y Cinzia. De este modo, el conductor dijo que Carrera debía abandonar la casa tras obtener el 57,7% de los votos negativos, frente al 42,3% que recibió su compañera.

Con el 57,7% de los votos negativos, Eduardo tuvo que abandonar la casa más famosa del país (Captura: Telefe)

La eliminación de Eduardo no pasó inadvertida dentro de la casa y generó una inmediata reacción entre sus compañeros, que se acercaron a despedirlo en un momento cargado de emoción. Antes de cruzar la puerta, el participante eligió irse con un mensaje sereno y afectuoso: “Disfruten todo, es un juego, les deseo lo mejor a todos. Me vine a divertir y les queda a ustedes el final. Le deseo lo mejor a todos, sobre todo a vos, Ema; espero que ganes y te llegues a la final y cumplas el sueño con tu hija. Los quiero mucho a todos”. Incluso Gran Hermano quiso dedicarle unas palabras especiales: “Te mando un abrazo fuerte. La verdad, fue un gusto haberte tenido en la casa. Subrayo tu buena educación y tu respeto. Te deseo lo mejor”.