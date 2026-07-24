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Quién se va de Gran Hermano este lunes, según las encuestas

Tras la inesperada eliminación de Emanuel Di Gioia, el público vuelve a tener la posibilidad de sacar a un hermanito de la casa; descubrí quiénes pican en punta para irse

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Quién se va de Gran Hermano este lunes, según las encuestas
Quién se va de Gran Hermano este lunes, según las encuestasX (@GranHermanoAr)

La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) vivirá una nueva eliminación el próximo lunes 27 de julio tras la conformación de una nueva placa. Esta semana, con la continuidad del voto negativo del público, ya hay apuntados como favoritos para abandonar la competencia en las encuestas que circulan en redes sociales.

Tras la eliminación de Emanuel Di Gioia en placa negativa, la jornada del jueves dejó un total de cinco nominados: Sebastián Cola, Matías Hanssen, Alejandra Majluf, Mariela Prieto y Tamara Paganini. De igual manera, es importante remarcar que se salvaron Jennifer “Pincoya” Torres y Juani “Juanicar” Caruso.

Juanicar fue el segundo y último salvado de la noche
Juanicar fue el segundo y último salvado de la noche

A raíz de eso, la audiencia evidenció que está dividida para votar a quién quiere que abandone la casa, por lo que hay muchas dudas. La encuesta realizada por “Fefe” Bongiorno, en la que enfrentó a Cola, Hanssen y Majluf, reveló que sus seguidores están mayormente en contra de Alejandra, quien sumó el 43,4%.

Por detrás, apareció Sebastián con el 40,4% de los votos, por lo que sus seguidores están muy divididos para elegir a quién quiere eliminar. Luego, Matías acumuló el 10,8% de los 10068 votos totales, donde apenas el 5,4% del total optó por elegir a los otros nominados.

La encuesta de Fefe Bongiorno apunta a la salida de Majluf
La encuesta de Fefe Bongiorno apunta a la salida de MajlufCaptura X

A su vez, Diego Poggi utilizó su canal de difusión en Instagram para realizar su propia encuesta y los resultados parecen despejar todas las dudas. En este caso, Majluf volvió a ser la más votada con más de 5500 votos, mientras que Mariela acumuló 2000. En este caso, Cola fue el tercero más votado y apareció con 1000.

Los números de Poggi parecen evidenciar la salida de Majluf
Los números de Poggi parecen evidenciar la salida de MajlufCaptura Instagram (@poggi)

Si estos resultados se repitieran el lunes, Gran Hermano Generación Dorada volvería a tener una definición mano a mano entre un hombre y una mujer. Tras cuatro salidas consecutivas de varones, lo que provocó que de los 15 participantes queden apenas tres del género masculino, ahora todo parece indicar que se irá una integrante del cupo femenino.

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